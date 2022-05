Netflix: Günstiges und werbefinanziertes Angebot soll noch in diesem Jahr kommen

Der bekannte Videostreaming-Dienst Netflix (App Store-Link) wird nervös. Laut einer internen Memo, die an die Angestellten des Konzerns verteilt wurde, wurde der Belegschaft mitgeteilt, dass man „die Durchführung einer werbefinanzierten Ebene“ im vierten Quartal dieses Jahres anstreben werde. Dies berichtet die New York Times unter Berufung auf zwei anonyme Quellen aus dem Umfeld von Netflix.

„In der Notiz sagten die Netflix-Führungskräfte, dass sie darauf abzielten, die werbefinanzierte Ebene in den letzten drei Monaten des Jahres einzuführen, sagten zwei Personen, die Details der Kommunikation unter der Bedingung der Anonymität weitergaben […]. Die Notiz besagte auch, dass Netflix plante, etwa zur gleichen Zeit gegen die Weitergabe von Passwörtern an seine Abonnenten vorzugehen, so die Personen.“

Erst vor kurzem hatte Netflix die Medienindustrie überrascht, als man Pläne für ein werbefinanziertes Abonnement enthüllte. Bisher hatte man in der Öffentlichkeit immer wieder betont, dass man nie Werbung auf der Streaming-Plattform schalten würde. Allerdings sieht sich Netflix laut New York Times aktuell mit „großen geschäftlichen Herausforderungen“ konfrontiert, da man bei der Mitteilung der letzten Quartalszahlen bekanntgeben musste, allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 200.000 Abonnements verloren zu haben – das erste Mal seit einem Jahrzehnt.

Account-Sharing soll mit höheren Kosten einhergehen

Seit dieser Ankündigung ist der Aktienkurs von Netflix stark gefallen und die Marktkapitalisierung des Videostreaming-Dienstes um etwa 70 Milliarden US-Dollar gesunken. Investoren und Investorinnen wurde von Netflix erklärt, dass man die Möglichkeit einer werbefinanzierten Plattform „in den nächsten ein bis zwei Jahren erörtern“ würde. Offenbar bekommt man angesichts der sinkenden Abo-Zahlen nun schneller kalte Füße und strebt die Einführung eines werbefinanzierten Abos so schnell wie möglich an.

Auch sogenanntes Account-Sharing soll stärker verfolgt werden. Netflix will neue Lösungen für Personen, die über ein Abonnement verfügen und dieses mit anderen Personen teilen, finden. Greg Peters, Chief Operating Officer von Netflix, äußerte sich dazu wie folgt:

„Wenn Sie also eine Schwester haben, die in einer anderen Stadt wohnt, und Netflix mit ihr teilen wollen, ist das großartig. Wir versuchen nicht, diese gemeinsame Nutzung zu unterbinden, aber wir werden Sie bitten, etwas mehr zu zahlen, um es mit ihr gemeinsam zu nutzen.“

Laut Greg Peters will Netflix die Pläne für ein Account-Sharing zu höheren Preisen „etwa ein Jahr lang überdenken“, ehe man einen finalen Plan einführen werde. Dieser könnte zeitgleich mit dem werbefinanzierten Abo gegen Ende dieses Jahres eingeführt oder zumindest vorgestellt werden.