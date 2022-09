Neu: iOS 16.0.2 mit Kamera-Fix, watchOS 9.0.1. & neue Firmware für die AirPods Pro 2

Apple hat gestern Abend zu eine eher untypischen Zeit iOS 16.0.2 mit ersten Bugfixes veröffentlicht. Unter anderem wird das Problem der wackelnden Kamera behoben, ebenso wird der Popup beim Kopieren und Einfügen jetzt korrekt und nicht zu häufig angezeigt. Im Wortlaut heißt es:

Die Kamera kann vibrieren und Fotos sind eventuell unscharf, wenn Aufnahmen mit bestimmten Drittanbieter-Apps auf dem iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max gemacht werden.

Während der Gerätekonfiguration kann es sein, dass das Display komplett schwarz angezeigt wird.

Beim Kopieren und Einsetzen von Inhalten zwischen Apps wird eventuell öfter um Erlaubnis gebeten als vorgesehen.

VoiceOver ist nach dem Neustart möglicherweise nicht verfügbar.

Ein Problem wird behoben, bei dem einige Displays des iPhone X, iPhone XR und iPhone 11 nach der Wartung nicht auf Bedienungseingaben reagiert haben.

watchOS 9.0.1 für die Apple Watch Ultra

Die Apple Watch Ultra startet heute offiziell und Nutzer und Nutzerinnen können direkt zum Start ein Update auf Version 9.0.1 einspielen. Laut den Notizen von Apple behebt das Update ein Problem, das dazu führen konnte, dass der Ton bei Telefonaten über die Lautsprecher verzerrt war.

AirPods Pro 2 mit neuer Firmware

Für die ebenfalls heute startenden AirPods Pro 2 gibt es ab sofort die neue Firmware 5A377 (zuvor 5A374). Obwohl Apple für AirPods-Updates Release Notes bereitstellen will, verrät Apple derzeit noch nicht, was in dieser Version neu ist.