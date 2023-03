Neue Aktion: Feuerwear Radtasche Sam kaufen, gratis Werkzeugtasche Louis dazu

Der letzte Schnee ist geschmolzen und die ersten warmen Sonnenstrahlen kommt hinter den dicken Wolken hervor – für alle Fahrrad-Fans bedeutet dies, das geliebte Gefährt schnell zu entstauben und sich in den Sattel zu schwingen.

Für mehr Stauraum bei Radtouren sorgt die Fahrradtasche Sam von Feuerwear. Der Materialmix aus gebrauchtem Feuerwehrschlauch und Gewebe aus recycelten PET-Flaschen machen Sam zur äußerst robusten und zugleich absolut außergewöhnlichen Fahrradtasche. Mit bis zu 19 Liter Volumen Platz steckt Sam so einiges ein. Dank einstellbarem Klickfix-System wird die Tasche mit Rolltop sicher an jedem Typ Rad mit Gepäckträger befestigt. Für das Werkzeug legt Feuerwear gratis einen der beliebten Louis M zu jedem Sam bei – damit alles Wichtige immer mit dabei ist und praktisch verstaut werden kann.

Sam und Louis: In drei Schlauchfarben erhältlich

Schon in der Vergangenheit hat das Upcycling-Unternehmen Feuerwear Aktionen mit einer Gratis-Beilage gestartet, darunter mit einer Auswahl aus Rucksack-Varianten und einem kostenlosen Federmäppchen. Nun gibt es zum Start der Radsaison für kurze Zeit die Fahrradtasche Sam zum Preis von 198 Euro inklusive der Werkzeugtasche Louis M im Wert von 43 Euro gratis dazu.

Beide Exemplare, sowohl Sam als auch Louis, können in den drei bekannten Feuerwear-Farben Schwarz, Weiß und Rot ausgesucht werden. Wie immer stehen im Webshop von Feuerwear zig verschiedene Unikate in allen drei Farben zur Verfügung, die teils individuelle Aufdrucke oder Gebrauchsspuren aufweisen. Hier kann man ganz einfach nach eigenem Geschmack auswählen und die Unikate in den Warenkorb legen. Der Versand erfolgt kostenlos per DHL innerhalb Deutschlands. Unseren ausführlichen Testbericht der Feuerwear Sam-Tasche könnt ihr abschließend hier nachlesen.