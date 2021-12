Neue Firmware für die AirPods und für das MagSafe Ladegerät

Updates für die AirPods sind ein leidiges Thema. Apple gibt leider nicht an, was geändert wurde, zudem kann man die neue Firmware nicht manuell aufspielen, wie es zum Beispiel bei iOS der Fall ist. Natürlich kann man es so handhaben, dass man sich einfach gar nicht darum kümmert, da alles sowieso automatisch abläuft.

Für die AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro und AirPods Max gibt es ab sofort eine neue Firmware-Version. Das Update trägt die Bezeichnung 4C165 und wird automatisch installiert. Manchmal kann es helfen, wenn man die AirPods aufgeklappt und mit dem Strom verbunden neben dem iPhone liegen lässt.

Falls ihr eure Firmware prüfen wollt, klickt im Bluetooth-Menü auf das kleine „i“. Bei Version könnt ihr die aktuelle Firmware ablesen. Zum Vergleich: Die vorherige Firmware trägt die Bezeichnung 4C165.

MagSafe Ladegerät auch mit neuer Firmware

Das MagSafe Ladegerät hat auch ein Update bekommen. Die neue Firmware hat die Versionsnummer 10M229 und nicht mehr 9M5069. Auch hier gilt: Apple gibt nicht an, was genau geändert wurde. Die neue Version wird automatisch aufgespielt, ob es hilft, den Lader ans iPhone zu heften, ist nicht gewiss.