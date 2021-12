Musik-Streaming fürs Fest: 4 Monate Deezer kostenlos testen

Auch wenn die großen Feiern auch an diesem Weihnachten ausfallen, so ein bisschen musikalische Unterstützung in der Weihnachtszeit darf ja nicht fehlen. Wer dafür möglichst wenig bezahlen möchte, kann sich jetzt über ein Angebot von Mobilcom-Debitel freuen – dort bekommt man nämlich vier Monate Deezer gratis (zum Angebot).

Der Musik-Streaming-Dienst bietet Zugriff auf über 73 Millionen Songs sowie tausende Hörbücher und Podcasts. Damit dürfte er sich auf einem Level mit Spotify oder Apple Music bewegen. Normalerweise bezahlt man für den Streaming-Dienst 9,99 Euro pro Monat.

Mobilcom-Debitel hat uns noch die folgenden Infos mit auf den Weg gegeben:

Der Vertrag bietet einen kostenfreien Testzeitraum von 4 Monaten und ist innerhalb dieser Monate kostenfrei und jederzeit zum Ende des kostenfreien Testzeitraums kündbar. Wird der Vertrag im Testzeitraum nicht gekündigt, verlängert er sich um jeweils einen weiteren Monat mit einer Kündigungsfrist von 14 Tagen zum Monatsende und einer mtl. Grundgebühr von 9,99 Euro.

Was vielleicht noch ganz interessant ist: Die Kündigung erfolgt nicht direkt bei Deezer, sondern über das Kundenportal bei Mobilcom-Debitel. Einen Haken gibt es nicht – und damit gibt es für alle, die gerne kostenlos Musik hören, eine tolle Möglichkeit.