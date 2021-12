Philips Sonicare: Smarte Zahnbürsten jetzt mit HealthKit-Integration

Im gesamten Haushalt geht es immer smarter zu: Seit einiger Zeit sind auch die Schall-Zahnbürsten von Philips, Sonicare, mit eigener App-Anbindung und entsprechenden intelligenten Features verfügbar. Die iOS-App Philips Sonicare (App Store-Link) wurde nun vom niederländischen Hersteller aktualisiert und fügt erstmals eine Anbindung an Apples HealthKit bzw. die Health-App hinzu.

Ab sofort liegt die Philips Sonicare-App in Version 10.5.0 im deutschen App Store zum kostenlosen Download bereit. Mit dem Update gibt es eine Datensynchronisation aus der Sonicare-App zu Apples Gesundheits-Management. Die große Konkurrenz in Form von Oral-B bietet dieses Feature schon länger an, nun zieht also auch Philips mit Apple Health nach.

Abgleich mit Putzdaten aus der Vergangenheit

Mit der Anbindung ist es möglich, tägliche Putzdaten in die Health-App zu integrieren und so einen genauen Überblick über das Zahnputz-Verhalten zu bekommen. Auch Putzdaten aus der Vergangenheit können übernommen werden. In wie weit diese Auflistung für den Alltag wichtig ist, kann jeder User der Schallzahnbürsten für sich selbst entscheiden. Praktisch ist jedoch definitiv die Integration weiterer Gesundheitsdaten in Apples Sammlung.

Der niederländische Elektronik-Konzern bietet mit den Sonicare-Zahnbürsten seit einiger Zeit auch Modelle mit App-Anbindung an. Kollege Freddy hat sich eines der Exemplare bereits genauer angesehen, die Philips Sonicare DiamondClean 9000. Seinen Testbericht zur smarten Zahnbürste findet ihr abschließend hier.