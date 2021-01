Philips Sonicare DiamondClean 9000: Meine neue Schallzahnbürste mit App-Anbindung

Im Februar 2015 habe ich mir meine erste Schallzahnbürste von Philips gekauft. Und diese habe ich jetzt knapp 6 Jahre genutzt. Nun war es aber an der Zeit eine neue Zahnbürste zu kaufen, da zum einen der Akku schlapp macht und meine Ladestation den Dienst verweigert. Da ich mit der Philips Sonicare super zurecht gekommen bin, habe ich mich erneut für eine Philips Sonicare entschieden.

Philips Sonicare DiamondClean 9000 für 174 Euro bei Saturn (zum Angebot)

15 Euro Direktabzug im Warenkorb bis zum 31.01.2021

Namentlich ist es die Philips Sonicare DiamondClean 9000 geworden. Die Schallzahnbürste schafft 62.000 Bewegungen pro Minute, bietet die vier Putzprogramme Clean, White+, Gum Health und Deep Clean+ an und kann in drei Intensitätsstufen arbeiten. Über die zwei Knöpfe am Handstück könnt ihr einfach zwischen den Modi wechseln und die Intensität einstellen.

Die Zahnbürste selbst liegt gut in der Hand, aber das war auch schon bei meiner ersten der Fall. Inklusive Bürstenkopf ist das Handstück 140 Gramm schwer und fällt somit nicht zu stark ins Gewicht.

Der richtige Bürstenkopf

Die Philips Sonicare DiamondClean 9000 wird mit einem Bürstenkopf geliefert. Mit dabei ist die Version „C3 Premium Plaque Defense“, die im Vergleich zu einer Handzahnbürste bis zu 10x mehr Plaque entfernt. Zuvor habe ich immer die günstigen ProResults-Aufsätze genutzt, jedoch gibt es einen spürbaren Unterschied. Das ist aber rein subjektiv, einen optischen Unterschied kann ich bisher nicht feststellen.

Philips selbst verkauft zwei C3 Premium Plaque Defense Aufsätze für 24,99 Euro, im 4er Pack zahlt man 39,99 Euro. Bei Saturn gibt es das 4er Set zum Beispiel für 34 Euro. Weitere Aufsätze sind verfügbar, eine Übersicht gibt es hier.

Aufladen könnt ihr die wasserdichte Zahnbürste induktiv einfach im Ladeglas. Ich habe dieses nicht dauerhaft angeschlossen, um den Akku zu schonen. Ist der Akku leer, lade ich sie auf. Und während Philips eine Akkulaufzeit von bis zu 14 Tagen angibt, habe ich nur 7 Tage geschafft. Täglich habe ich die Zahnbürste zwei Mal benutzt, manchmal aber etwas länger als 2 Minuten pro Sitzung. Das ist für mich vollkommen in Ordnung – natürlich wäre eine etwas längere Laufzeit schön.

App-Anbindung liefert weitere Infos

Die Philips Sonicare DiamondClean 9000 kann mit der Sonicare-App (App Store-Link) über Bluetooth verbunden werden. In der App könnt ihr eure Putzleistung pro Woche einsehen, wobei hier nur dargestellt wird wie oft und wie lange ihr geputzt habt. Gleichzeitig misst die Zahnbürste den Anpressdruck und gibt an ob dieser gut oder zu fest ist. Des Weiteren könnt ihr einsehen, wann ihr euren Bürstenkopf ersetzen solltet. Über die App kann man auch direkt eine Bestellung aufgeben oder sogar ein Bürstenkopf-Abo abschließen.

Doch die Sonicare-App kann noch mehr. Dafür benötigt man aber eine Zahnbürste der Modell-Reihe DiamondClean Smart (ebenfalls im Angebot). Denn nur hier gibt es eine 3D-Karte des Munds, auf der ihr sehen könnt, ob ihr alle Zähne ordentlich geputzt habt. Die DiamondClean Smart verfügt zusätzlich über einen Position- und Scheuersensor, ebenso erkennt die TouchUp-Technolgie, welche Bereiche ihr ausgelassen habt. Das sind nette Funktionen, die ich persönlich aber nicht benötige. Wer seine Zähne immer nach einem wiederholenden Muster putzt, wird stets alle Bereiche reinigen. Das schaffe ich tatsächlich ohne App-Unterstützung.

Fazit

Ich bin mit meiner neuen Philips Sonicare DiamondClean 9000 sehr zufrieden, lediglich die Akkulaufzeit könnte etwas besser sein. Das Reinigungsergebnis empfinde ich als sehr gut, wobei ich schon ziemlich lange keine herkömmliche Handzahnbürste mehr benutzt habe. Praktisch: Mit dem Reiseetui, das gleichzeitig als Ladeetui fungiert, kann man seine Schallzahnbürste auch mit auf Reisen nehmen.

Die Philips Sonicare DiamondClean 9000 kann man aktuell bei Saturn günstiger kaufen. Im Warenkorb werden 15 Euro abgezogen und ihr landet bei 174 Euro. Günstiger geht es aktuell nicht.