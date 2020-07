Nicht mehr im Sommer: Satellite eSIM verspätet sich

Mit der Satellite-Anwendung (App Store-Link) des Düsseldorfer Anbieters Sipgate kann man über WLAN oder mobile Daten telefonieren. Ihr bekommt eine echte deutsche Handynummer und könnt pro Monat sogar 100 Minuten kostenlos telefonieren – in über 50 Länder.

Im Februar hatte man dann angekündigt, dass man für die Urlaubssaison 2020 eine eSIM einführen will. Damit soll Satellite autark funktionieren, selbst wenn die Haupt-SIM des Nutzers keinen Empfang hat und es auch keine WLAN-Verbindung gibt. Doch daraus wird so schnell nichts. Die Pläne liegen aktuell auf Eis, ob und wann die eSIM kommt, ist unklar. Satellite lässt uns wissen:

Was hat Corona mit unserer eSIM zu tun?

Eine eSIM mit Datenoption anzubieten ist ein wirklich großes Ding. Sowohl Technisch als auch Regulatorisch. Daher wollten wir den Prozess in mehreren Schritten angehen und uns zum Start auf die weniger komplexe Travel-eSIM konzentrieren. Damit hätten Nutzer die Möglichkeit, auf Reisen außerhalb der EU mit der eSIM von satellite zu telefonieren. Seit Beginn der Pandemie sind Fernreisen natürlich kein Thema mehr. Daher glauben wir nicht, dass es zur Zeit einen relevanten Mehrwert für unsere Nutzer bringt. Grundsätzlich sind wir aber von der Idee überzeugt und sind sicher, dass wir in Zukunft eine Travel-eSIM bieten werden – aber nicht mehr in der Urlaubssaison 2020.

Wie geht es mit der eSIM weiter?

Als absehbar wurde, dass die Travel-eSIM nicht der erste Schritt wird, haben wir unsere Bemühungen auf das ambitioniertere Ziel einer deutschen Daten-eSIM konzentriert. Im deutschen Mobilfunkmarkt ist aber alles etwas schwieriger und die etablierten Anbieter würden am liebsten unter sich bleiben. Damit haben wir aber Erfahrung und bisher hat sich unsere Mischung aus Hartnäckigkeit und Glück am Ende immer bewährt. Auch bei der deutschen Daten-eSIM sind wir mittlerweile weiter, als wir zu hoffen gewagt hatten. Aber noch ist nicht klar, ob daraus wirklich etwas werden wird.