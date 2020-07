iPhone ohne Netzteil: Apple-Umfrage will Nutzen alter Netzteile klären

Laut den neusten Gerüchten soll das nächste iPhone ohne Netzteil ausgeliefert werden. Auch die Kopfhörer soll sich Apple sparen, dafür soll die neue Verpackung deutlich kleiner und schöner werden. Im Lieferumfang soll sich demnach nur noch ein USB-C auf Lightning-Kabel befinden.

Apple war schon immer auf dem grünen Weg und möchte die Produkte möglichst umweltfreundlich produzieren. Da viele Apple-Nutzer schon zahlreiche Kabel und Netzteile ihr Eigen nennen, ist das beigelegte Netzteil für viele überflüssig. Aber was ist mit Neukunden? Ist der Akku leer, kann man das iPhone nicht mehr nutzen.

Ulm besser abschätzen zu können, was Apple-Nutzer mit ihren alten Netzteilen machen, hat Apple eine Umfrage gestartet. Nutzer, die von einem alten auf ein neues iPhone umgestiegen sind, sollen beantworten, was sie mit den alten Netzteilen gemacht haben: Habe ich einem Freund gegeben, Recycelt, Verloren, Funktioniert nicht mehr, Zuhause in Benutzung, Benutzung im Büro/Schule etc.

Ob alles so kommt, wie hier beschrieben, steht noch in den Sternen. Spätestens im Herbst werden wir mehr wissen. Derweil empfehle ich noch das Video von MKBHD, der das Thema ausführlich zusammenfasst.