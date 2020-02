Nightfall: Kleines Mac-Tool ermöglicht direktes Umschalten in den Dark Mode

Wer ohne umständliches Aufrufen der Mac-Einstellungen schnell und einfach vom hellen Modus unter macOS in den Dark Mode wechseln will, findet mittlerweile einige Möglichkeiten in Form von Drittanbieter-Apps. Auch das Erstellen eines eigenen Befehls mittels des Skript-Editors unter macOS ist möglich.

Eine weitere Option, zwischen hellem und dunklem Modus hin- und herzuschalten, bietet sich jetzt mit der App Nightfall, die sich kostenlos bei GitHub herunterladen und installieren lässt. Das kleine Mac-Tool, das ab macOS Catalina installiert werden kann, nistet sich nach dem Download unauffällig in der Mac-Statusleiste ein.

Tool kann beim Systemstart mit hochgefahren werden

Durch einen simplen Linksklick auf das kreisrunde Icon in der Statusbar wird dann schnell zwischen dem hellen und dunklen macOS-Modus gewechselt. Für weitere Einstellungen kann auch ein Rechtsklick auf das Symbol erfolgen, was unter anderem Einblick in die Optionen von Nightfall gewährt. Dort lässt sich beispielsweise einrichten, dass die App beim Systemstart mit hochgefahren wird, oder auch die Verzögerung der Animation beim Umschalten festlegen.

Für einen nahtlosen langsamen Übergang vom hellen zum dunklen Modus – oder umgekehrt – ist systemseitig ein Zugriff auf die Bildschirm-Aufnahme notwendig. Für die Grundfunktion von Nightfall, das schnelle Umschalten zum oder aus dem Dark Mode, kann aber auf weitere Zugriffsrechte verzichtet werden. Wer schon länger nach einer solchen Möglichkeit gesucht hat, sollte sich Nightfall daher genauer ansehen.

Das Programm NightOwl macht übrigens das gleiche – schaut auch mal hier vorbei.