Grundig: Im Jubiläumsjahr 2020 fünf neue Vision-Fernseher präsentiert

Das deutsche Traditionsunternehmen Grundig wurde bereits 1945 in Fürth gegründet und feiert daher in diesem Jahr sein 75-jähriges Firmenjubiläum. Mittlerweile bietet Grundig ein Portfolio von über 500 Produkten aus dem Elektronik-Sektor an und ist in vielen Bereichen des Alltagslebens mit entsprechenden Lösungen vertreten.

Anlässlich des Jubiläumsjahres bringt Grundig nun eine Jubiläums-Range auf den Markt, die sich über alle Produktbereiche zieht. Im TV-Bereich wird der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF als Jubiläums-Modell vorgestellt. Zudem gibt es zwei neue Vision 8- und zwei neue Vision 7-Modelle.

Letztere Vision 7-Reihe dient dem Hersteller als Mid-Entry-Bereich: Dort wurden nun die Modelle Grundig Vision 7 GUB 7040 – Fire TV Edition und Grundig Vision 7 GUB 7050 – Fire TV Edition präsentiert. Wie die Modellbezeichnungen schon andeuten, gibt es bei diesen Exemplaren eine integrierte Fire TV-Funktionalität für Nutzerfreundlichkeit und smarte Features. Zum Einsatz kommt bei beiden Modellen ein IPS-Display mit UHD-Bildqualität und High Dynamic Range-Technologie (HDR 10 – HLG), zudem gibt es einen 3-Wege Magic Fidelity Sound-Algorithmus und 2×20 Watt RMS Ausgangsleistung. Die Geräte werden in vier Größen (43 Zoll, 50 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll) in den Farbvarianten Schwarz, Anthrazit und Weiß verfügbar sein. Während der GUB 7040 – Fire TV Edition mit zwei seitlichen Standfüßen kommt, hat der GUB 7050 – Fire TV Edition einen Mittelstandfuß.

Zudem ergänzt Grundig sein TV-Portfolio um zwei Vision 8-Modelle: Den Vision 8 GUB 8040 – Fire TV Edition HF und den Vision 8 GUB 8070 – Fire TV Edition HF. Auch hier ist die Amazon Fire TV-Experience integriert, über Amazon Alexa lässt sich das Gerät auch mit der eigenen Stimme steuern. Der Bildschirm der Fernseher ist von einem schmalen, 9,2mm-Rahmen eingefasst und kommt mit UHD-Bildqualität in Verbindung mit HDR 10 – HLG daher. Zudem tragen die Grundig Micro Dimming-Funktion und das Multi Colour Enrichment (WCG) zu einer idealen Kontrastaussteuerung und einem erweiterten Farbraum bei. Auch schnelle Sequenzen, wie sie in Sportübertragungen oder in Actionszenen vorkommen, werden dank MEMC (Motion Estimation Motion Compensation) scharf und klar dargestellt. Den idealen Sound garantiert das 3-Wege-Magic Fidelity-Pro Soundsystem mit zwei Lautsprechern pro Kanal und 2×20 Watt RMS Ausgangsleistung. Erhältlich werden die Grundig Vision 8-Modelle in drei Größen sein: 49 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll.

UHD, MEMC und HDR im Grundig Vision 9-TV

Das Flaggschiff-Gerät der neuen Vision-Serie ist der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF mit rahmenlosen Design mit Mittelstandfuß. Ein Ordnungssystem an der Rückseite versteckt störende Kabel und sorgt für einen aufgeräumten Gesamteindruck. Auch die Amazon Alexa Hands-Free Sprachsteuerung hält Einzug in den TV, womit er sich ohne Fernbedienung und nur via eigener Stimme steuern lässt. Dies ermöglichen acht Mikrofone am Gerät in Kombination mit Richtstrahltechnologie – sie machen den Smart TV zur Schaltzentrale des smarten Zuhauses.

Mit nativer UHD-Technologie und MEMC-Technologie werden die Bilder auf dem 55‘‘-Display gestochen scharf angezeigt. High Dynamic Range-Technologie (HDR 10 – HLG) sorgt zusätzlich für feinere Details, lebensechte Farben und stärkere Kontraste. Die Grundig Micro Dimming-Funktion steuert die Kontraste ideal aus und das Multi Colour Enrichment (WCG) erweitert den Farbraum. Für den optimalen Sound sorgt ein 3-Wege-Magic Fidelity-Pro-Soundsystem mit 2 Lautsprechern pro Kanal und 2 x 20 Watt RMS Ausgangsleistung. Das Gerät wird in den Farben Schwarz, Titan und Weiß erhältlich sein.

Grundig gewährt auf alle TV-Modelle zwei Jahre Garantie. Die neuen Grundig Fernseher Vision 7 GUB 7040 – Fire TV Edition, Vision 7 GUB 7050 – Fire TV Edition, Vision 8 GUB 8040 – Fire TV Edition HF und Vision 8 GUB 8070 – Fire TV Edition HF sind voraussichtlich ab Mai 2020 im Handel erhältlich. Der Grundig Vision 9 55 GUB 9075 – Fire TV Edition HF ist voraussichtlich ab Juni 2020 im Handel erhältlich. Kaufpreise wurden für die neuen Modelle noch nicht kommuniziert. Weitere Infos gibt es auch auf der Website von Grundig.