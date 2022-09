Nomad stellt orangenes Zubehör für die Apple Watch Ultra und das iPhone 14 Pro vor

Der beliebte Zubehörhersteller Nomad hat die neue „Ultra Orange“-Kollektion aufgelegt und bietet das bekannte Rugged Case jetzt in der Limited Edition auch in der Farbe Orange an. Warum unbedingt Orange? Hier hat man sich von der Apple Watch Ultra inspirieren lassen, die ja einen neuen Action-Button in Orange bietet.

Das Rugged Case für das iPhone 14 Pro und Pro Max ist aus strapazierfähigem TPU gefertigt und bietet einen Polycarbonat-Rahmen mit PET-Rückwand an. Stürze aus bis zu 4,50 Meter sollen abgesichert sein, es gibt Support für MagSafe und zusätzlich zwei Befestigungspunkte für Schlüsselbänder.

Das orangene Rugged Case kostet zum Start nur 36,95 US-Dollar. Mit Versand nach Deutschland (Zoll schon inklusive) landet man jedoch bei knapp 60 US-Dollar. Später wird das Case sicherlich auch hierzulande verfügbar gemacht.

Sport Band für die neue Apple Watch Ultra

Passend zur neuen Apple Watch Ultra kann man das Nomad Sport Band auch in Orange kaufen. Das Band ist aus Fluorelastomer-Kautschuk gefertigt, 100 Prozent wasserdicht und auch mit früheren Apple Watch-Versionen kompatibel. Als Preis ruft Nomad 44,95 US-Dollar auf, mit Versand und Zoll landet man bei 68,57 US-Dollar.