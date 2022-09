iPhone 14: Spannender Mod mit transparenter Rückseite

Die beiden neuen Modelle des iPhone 14 und iPhone 14 Plus kommen mit einer leicht abzunehmenden Glasrückseite daher. Das fand bereits das Bastlerteam von iFixit heraus und attestierte der Neuerscheinung eine gute Reparierbarbeit. Gleichzeitig ermöglicht dieser Umstand auch entsprechende Modding-Möglichkeiten.

So dauerte es naturgemäß nicht besonders lange, ehe sich findige iPhone 14-User daran machen, ihr Gerät zu individualisieren. Wie MacRumors in Bezug auf mehrere Tweets bei Twitter berichtet, kursiert bereits ein iPhone 14-Modell, bei dem die Glasrückseite durch eine transparente Platte ersetzt wurde.

Modding-Zubehör-Markt dürfte bald anlaufen

Auf diese Weise wird ein spannender Blick in das Innere des Apple-Smartphones möglich, so dass sich der Akku, die Spule zum kabellosen Aufladen, das Logicboard, die Taptic Engine, das Innere des Lightning-Anschlusses und mehr zeigen. Das so umgebaute iPhone 14 verfügt auch über einen mattierten Kameradeckel, der sich designtechnisch etwas vom komplett transparenten Rest der Rückseite abhebt.

Erstmals seit der iPhone 4S-Generation lässt sich die Rückseite des iPhone 14 (Plus) wieder auf einfache Art und Weise entfernen. MacRumors geht deswegen davon aus, dass es schon bald entsprechende Modding-Kits mit farbenfrohen Rückseiten für die beiden Modelle geben wird. Anders sieht es bei den iPhone 14 Pro-Geräten aus: Sie verfügen nicht über ein schnell zu entfernendes rückseitiges Glaspanel, so dass derartige Modding-Exemplare so gut wie ausgeschlossen sein dürften.