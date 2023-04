O2 Mobile: Neue Smartphone-Tarife mit Grow-Vorteil und 5G starten

Das alte O2 Free-Sortiment hat ausgedient, seit Anfang April bietet Telefonica nur noch die neuen O2 Mobile-Tarife an. Hier gibt es nicht nur deutlich mehr Datenvolumen und 5G, sondern auch den Grow-Vorteil: Pro Jahr gibt es bis zu 10 GB mehr Datenvolumen – und das ohne Aufpreis.

Das bieten die O2 Mobile Tarife

Höheres Datenvolumen in allen Gigabyte-Laufzeittarifen : Der O2 Mobile M verfügt beispielsweise mit 25 Gigabyte über 25 Prozent mehr Daten und jährlich kommen zusätzlich monatlich 5 Gigabyte durch den Grow-Vorteil hinzu. Der Tarif kostet monatlich 32,99 Euro (zum Vergleich O2 Free M: 20 Gigabyte für 29,99 Euro monatlich).

: Der O2 Mobile M verfügt beispielsweise mit 25 Gigabyte über 25 Prozent mehr Daten und jährlich kommen zusätzlich monatlich 5 Gigabyte durch den Grow-Vorteil hinzu. Der Tarif kostet monatlich 32,99 Euro (zum Vergleich O2 Free M: 20 Gigabyte für 29,99 Euro monatlich). Höhere Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s und 5G-Zugang auch in den Einstiegstarifen O2 Mobile S und S Boost : Alle neuen O2 Mobile Tarife werden den Highspeed-Mobilfunkstandard nutzen.

: Alle neuen O2 Mobile Tarife werden den Highspeed-Mobilfunkstandard nutzen. Höhere Geschwindigkeit auch in den Unlimited-Tarifen: Der O2 Mobile Unlimited Basic bietet bis zu 3 Mbit/s im Down- und Upload, der O2 Mobile Unlimited Smart bis zu 15 Mbit/s im Down- und 10 Mbit/s im Upload. Der O2 Mobile Unlimited Max bleibt unverändert bei 500 Mbit/s im Download und 50 MBit/s im Upload.

Die Tarife bieten weiterhin eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutsche Netze sowie EU-Roaming. Der bekannte Kombi-Vorteil bleibt auch erhalten, bucht man zusätzliche O2 Mobile-Tarife dazu, zahlt man für jeden weiteren Tarif dauerhaft nur die Hälfte. So könnt ihr zum Beispiel die Familie günstig mit Tarifen ausstatten. Weiterhin verfügbar ist auch der Junge-Leute-Rabatt, der monatlich 10 Euro beträgt. Bestandskunden und Kundinnen können im Rahmen einer Vertragsverlängerung in die neuen Tarife wechseln.

O2 Mobil M als Empfehlung

Die neuen O2 Mobile-Tarife sind teurer geworden, bieten allerdings auch mehr. Der Tarif O2 Mobil M bietet wohl für die meisten Nutzer und Nutzerinnen ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Hier gibt es pro Monat 25 GB Datenvolumen im 5G-Netz mit bis zu 300 MBit/s, eine Allnet- und SMS-Flat sowie EU-Roaming. Pro Jahr gibt es 5 GB Datenvolumen on top (maximal 125 GB monatlich möglich). Bei einer Laufzeit von 24 Monaten entfällt der Anschlusspreis von 39,99 Euro, optional könnt ihr euch auch für eine flexible Laufzeit entscheiden, müsst dann aber den Anschlusspreis zahlen. O2 Mobil M kostet monatlich 32,99 Euro.

Auch im Bundle mit 50″ LG Fernseher

O2 bietet auch spannende Bundles an. So könnt ihr euch den O2 Mobile M Tarif auch zusammen mit dem 50″ LG Fernseher 50UQ70006 (zum Angebot) sichern. Weiterhin zahlt ihr monatlich 32,99 Euro für den Tarif, einmalig kostet euch der Fernseher aber nur 25 Euro + 39,90 Euro Versandkosten. Die Hardwarekosten belaufen sich also auf einmalig 64,90 Euro. Im freien Verkauf kostet der 4K TV 444 Euro. Die sogenannten Effektivkosten betragen pro Monat 18,44 Euro, wenn man den Wert des TVs abzieht.

Einschätzung und Fazit

Bei O2 gibt es attraktive Tarife zu guten Konditionen und Preisen. Mehr Datenvolumen, 5G und Grow-Vorteil machen die kleine Preiserhöhung wieder wett. Abschließend die Frage an euch: Seid ihr bei O2 unterwegs? Seid ihr zufrieden?