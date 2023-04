Kuo: Apple Glasses kommen frühestens 2026 oder 2027 auf den Markt

Der Name Ming-Chi Kuo ist in der Apple-Welt mittlerweile wohlbekannt. Der Analyst liefert in regelmäßigen Abständen neue Einschätzungen zu Neuentwicklungen und Releases aus dem Hause Apple, und beruft sich dabei zumeist auf Quellen aus der Industrie. Nun meldet sich Kuo mit einer Prognose zu den Apple Glasses, einer Augmented Reality-Brille.

In seiner neuesten Zusammenfassung von Umfragen und Vorhersagen berichtet Kuo, dass Apple die Metalens-Technologie entwickelt, um Plastiklinsenabdeckungen in einer Reihe von Geräten zu ersetzen, beginnend mit iPads und iPhones. Metalens ist eine flache Linsentechnologie, die Meta-Oberflächen zur Fokussierung von Licht verwendet. In optischen Anwendungen können sie die Vorteile der flachen Oberfläche und der geringeren Dicke im Vergleich zu herkömmlichen, gekrümmten, brechenden Linsen nutzen.

Laut Kuo sollen Metalens-Abdeckungen im Jahr 2024 in die Massenproduktion gehen und in Apples Face-ID-System für das iPad Pro und 2025 oder 2026 für das iPhone zum Einsatz kommen. Wenn die Entwicklung wie geplant verläuft, würden sie schließlich in Apples AR-Brille zum Einsatz kommen, die frühestens 2026 oder 2027 in Produktion gehen wird, so der Analyst. Mit Blick auf die Zukunft sagt Kuo voraus, dass Metalens-Abdeckungen zwischen 2028 und 2030 Kunststofflinsen der Einsteigerklasse in bestehenden Kameras ersetzen könnten, vorausgesetzt, der lineare Fortschritt bei der Herstellung und der Entwicklung von Software-Algorithmen hält an.

„Investoren sollten sich darüber im Klaren sein, dass Metalens in den nächsten Jahren allmählich die bestehenden Kunststofflinsen in 3D-Sensoranwendungen ersetzen wird. Brillenartige Head-Mounted-Display-Geräte sind die Killeranwendung für Metalens.“

Dies ist das erste Mal seit langem, dass Kuo einen Zeitrahmen für die Markteinführung von Apple Glasses nennt. Im März 2021 vermutete der Analyst, dass Apple bis 2025 eine Augmented-Reality-Brille auf den Markt bringen will. Anfang dieses Jahres berichtete Bloomberg, dass Apple die Entwicklung der Augmented-Reality-Brille Apple Glasses, die der Konzern nach dem Mixed-Reality-Headset einführen wollte, unterbrochen hat. Nach wie vor ist unklar, ob Apple in den nächsten Jahren überhaupt eine AR-Brille auf den Markt bringen wird: Bei Bloomberg vermutete man in der Vergangenheit, dass ein Großteil der AR-/VR-Gruppe am neuen Mixed-Reality-Headset arbeite, das voraussichtlich während der WWDC 2023 im Juni dieses Jahres vorgestellt werden wird.

Fotos: Martin Hajek/iDropNews.