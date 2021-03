Pack & Smooch Moira: Tolle Schreibtischunterlage aus Filz integriert Leder-Mauspad

In der appgefahren-Redaktion sitzen wir mehr oder weniger täglich für mehrere Stunden an unseren Schreibtischen, um euch regelmäßig mit News und Testberichten zu versorgen. Bei der Arbeit am Mac möchte man es möglichst bequem und komfortabel haben: Tastatur und Maus sollen ruhig und ohne Klappern arbeiten, die Maus sollte ohne größere Widerstände auf der Oberfläche bewegt, und auch die Handgelenke wollen bequem abgelegt werden.

Um all diese Anforderungen miteinander zu kombinieren, bietet sich eine entsprechende Schreibtischunterlage an, die nun auch bei auf dem Arbeitstisch Einzug gehalten hat. In meinem Fall ist es das edle Modell „Moira“ von Pack & Smooch. Letztere Manufaktur haben wir euch in mehreren Artikeln schon häufiger näher gebracht. Die Firma aus Hamburg stellt seit einigen Jahren hochwertige Taschen für Apple-Geräte sowie Accessoires für Schreibtische und Co. her, und das aus edlem Merino-Wollfilz und Leder.

Auch die Schreibtischunterlage Moira ist da keine Ausnahme: Pack & Smooch hat für das 74 x 30 x 0,3 cm große Produkt feinstes Merino-Wollfilz und pflanzlich gegerbtes italienisches Leder verwendet. Erhältlich ist die Schreibtischunterlage in zwei Farbvarianten: Anthrazitfarbener Filz und dunkelbraunes Leder für das Mauspad, oder auch hellgrauer Filz und hellbraunes Leder für das Mauspad. Beide Varianten sehen schon auf den ersten Blick durchaus edel aus – ich habe mich für die dunkle Version entschieden, da ich mir erhoffe, dass sich Schmutz hier nicht so schnell bemerkbar machen würde.

Moira Schreibtischunterlage eignet sich für Links- und Rechtshänder

Das Leder-Mauspad der Moira-Schreibtischunterlage ist auf einer Seite aufgenäht, gegenüberliegend findet sich am Rand ein kleines vernähtes Lederpad mit dem Unternehmens-Logo. Durch diese Konstruktion ist es möglich, die Unterlage sowohl für Links- als auch Rechtshänder entsprechend auf dem Schreibtisch zu platzieren – entweder mit dem Mauspad auf der linken oder rechten Seite. Gerade für mich als Linkshänderin, die ihre Apple Magic Mouse links von der Tastatur auf dem Schreibtisch liegen hat, ist dies erfreulich.

A propos Tastatur: Bedingt durch das weiche Merino-Wollfilz haben nicht nur die Unterarme und Handgelenke eine weiche und warme Auflage, sondern auch das Klappern von Tastaturen nimmt durch die Filzunterlage deutlich ab. Ich verwende für meine tägliche Arbeit das Magic Keyboard von Apple, das bisher ohne Unterlage direkt auf meinem Ikea-Holzschreibtisch stand. Mit der Moira-Filzunterlage dazwischen tippt es sich gleich viel leiser – ein sehr angenehmes Gefühl.

Leicht mit warmem Wasser zu reinigen

Auch wer im Home Office an verschiedenen Orten arbeiten muss oder flexible Lösungen wie Co-Working-Spaces zum Arbeiten nutzt, muss nicht auf die Schreibtischunterlage von Pack & Smooch verzichten. Durch das nur 0,3 cm dünne, aber trotzdem stabile Wollfilz lässt sich die Unterlage auch ganz einfach aufrollen und mit in den Rucksack packen. So hat man immer eine schützende, geräuschdämpfende und leicht wärmende Schreibtischunterlage sowie ein Mauspad dabei.

Die sehr glatte Lederoberfläche des aufgenähten Mauspads ist wirklich ein Traum für jede Maus: Meine Apple Magic Mouse der zweiten Generation gleitet leicht und fast ohne Widerstand auf der Lederoberfläche umher. Lediglich nach längerer Nutzung heißt es dann, die Lederoberfläche mit etwas warmem Wasser etwas zu säubern, da sie durch das abgegebene Hautfett und andere Verschmutzungen nach und nach etwas stumpf wird. Auch die Schreibtischunterlage selbst kann vom Besitzer mit Wasser gereinigt werden, wenn doch einmal Kaffee-, Tee- oder andere Fecken auftreten sollten.

Der einzige Kritikpunkt, den ich an der Moira Schreibtischunterlage nach mehrwöchiger Nutzung ausmachen konnte, ist die Tatsache, dass an der Unterseite keinerlei rutschhemmendes Material angebracht wurde. So ist die Unterlage etwas anfällig dafür, auf dem Schreibtisch hin- und her zu rutschen. Ich habe daher für mich die Lösung gefunden, den vorderen Teil der Unterlage unter den Standfuß meines Apple Thunderbolt Displays zu stecken. So wird ein größeres Herumrutschen auf dem Schreibtisch verhindert. Kleine runde Gummistreifen oder -pads in den vier Ecken der Unterlage oder auch eine gänzlich gummierte Unterseite hätten zumindest mir sehr gefallen.

Für Minimalisten: Mauspad aus Filz oder Leder

Wer übrigens keine größere Filzunterlage benötigt, sondern nur ein stilvolles Mauspad auf dem Schreibtisch haben möchte, findet mit dem kreisrunden Mauspad von Pack & Smooch ebenfalls eine gute Lösung. Die Unterlage, die sich nicht nur mit Apples Magic Mouse versteht, ist in grauem Wollfilz oder aus braunem Leder im Webshop der Manufaktur zu Preisen von 19 Euro (Wollfilz) bzw. 39 Euro (Leder) erhältlich. Beide Mauspads messen 21 cm im Durchmesser und kommen mit einer rutschfesten, abwaschbaren Unterseite aus Naturkautschuk daher.

Falls auch ihr euren Schreibtisch mit einem der Pack & Smooch-Produkte verschönern wollt, könnt ihr die Moira-Schreibtischunterlage zum Preis von 59 Euro im Shop von Pack & Smooch bestellen. Wir konnten für unsere Leser zudem einen Rabattcode bekommen, der 10 Prozent auf das gesamte Sortiment der Manufaktur gibt. Dieser lautet ps10 und lässt sich bis zum 24. März 2021 im Webshop des Herstellers während des Bestellvorgangs einlösen. Wer lieber bei Amazon bestellt, findet die Moira-Schreibtischunterlage und das Mauspad auch dort.