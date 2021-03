Digitimes: iPad mit OLED-Display könnte im nächsten Jahr Realität werden

In der Vergangenheit gab es allerhand Gerüchte um neuen Display-Technologien im Hause Apple: Mit mini-LED, micro-LED und OLED soll seit einiger Zeit experimentiert werden. Auch für das in diesem Jahr erscheinende MacBook Pro 16″ wird ein mini-LED-Display erwartet. OLED-Displays kommen bereits in der Apple Watch und seit Generation X auch in den neueren iPhone-Modellen zum Einsatz.

Ein Bericht von Digitimes legt nun nahe, dass Apple plant, auch weitere Produkte mit größeren Display-Panels aus dem eigenen Portfolio mit OLED-Bildschirmen auszustatten, beispielsweise iPads und MacBooks. Der Artikel führt an, dass ein solches Display in einem neuen iPad-Modell mit 10.9″-Bildschirm verbaut werden könnte. Dieses iPad würde am Ende dieses Jahres in die Produktion gehen und dann Anfang 2022 veröffentlicht werden.

Digitimes geht auch davon aus, dass OLED-Screens in Zukunft auch in 12.9″-iPads und dem 16″-MacBook Pro zum Einsatz kommen könnten. Im Hinblick auf eine Tendenz zur mini-LED-, micro-LED- oder OLED-Technik geht Digitimes davon aus, dass Apple Interesse an allen drei Technologien zeigt und verschiedene Bildschirmtypen in unterschiedlichen Produkten nutzen wird. Als aussichtsreich wird micro-LED angesehen, aber hier ist man noch weit entfernt, Produkte mit dieser Technik auch in massentauglichen Endprodukten ausliefern zu können.

Schon seit längerem häufen sich Gerüchte, dass Apple noch in diesem Jahr erste MacBook Pro-Modelle mit 14″- und 16″-Displays mit mini-LED-Technologie auf den Markt bringen wird. Diese sollen eine enorme Verbesserung im Vergleich zu den aktuellen Modellen mit sich bringen und inklusive eines neuen Case-Designs, MagSafe-Kompatibilität, Ports für HDMI und SD-Karten sowie Apples neuem ARM-Chip daher kommen. Auch die für dieses Jahr erwarteten iPad Pro-Modelle sollen mit mini-LED-Displays ausgeliefert werden und bessere Kontrast- und Helligkeitswerte bieten.