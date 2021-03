Nächstes Apple Event soll am 23. März stattfinden

Die Apple-Leaker sind sich einig: Sowohl Kang als auch Prosser legen sich auf den 23. März fest. Da beide sehr häufig richtig liegen, ist der 23. März sehr wahrscheinlich.

Unter anderem warten wir ja immer noch auf die AirTags. Mit iOS 14.5 ist zumindest auf der Software-Seite alles startklar, fehlt nur noch das Produkt selbst. Ebenso werden neue iPad Pro-Modelle erwartet, möglicherweise sehen wir auch ein neues Apple TV oder gar neue AirPods.

Yep, hearing the same thing. Didn’t know about the OnePlus event tho haha — Jon Prosser (@jon_prosser) March 8, 2021

Sollte Apple das Event am 23. März veranstalten, sollten die entsprechenden Einladung in der nächsten Wiche eintrudeln. Sobald es offizielle Informationen gibt, reichen wir diese sofort an euch weiter.

(Foto: Apple)