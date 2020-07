Kingdom Two Crowns: Spaßiges Strategiespiel erstmals reduziert erhältlich

“Kingdom: New Lands“, das übrigens auch nur 3,49 Euro statt 10,99 Euro kostet, ist 2017 erschienen und war ein voller Erfolg. Der Nachfolger “Kingdom Two Crowns” (App Store-Link) ist hingegen erst im April dieses Jahres aufgeschlagen und wurde bisher für 10,99 Euro verkauft. Heute könnt ihr erstmals reduziert zuschlagen und zahlt nur 7,99 Euro.

“Kingdom Two Crowns ist ein seitwärts scrollendes Mikrostrategiespiel, das ein minimalistisches Spielgefühl vermittelt und sich durch eine wunderschöne, moderne Pixel-Art auszeichnet. Schlüpft in die Rolle eines Monarchen auf seinem Streitross und rekrutiert treu ergebene Untertanen, baut euer Königreich auf und beschützt es vor den gierigen Kreaturen, die eure Schätze und Krone stehlen wollen.”

Erstmals kann man sich in Kingdom Two Crowns in einem neuen Kampagnenmodus beweisen, in dem der Spieler ein Königreich, das die Zeit überdauert, errichten muss. Neben dem klassischen Mittelalter-Szenario gibt es in der Neuerscheinung weitere Umgebungen, darunter die Dead Lands, düstere Regionen des Königreichs, oder auch die “Shogun”-Regionen, die von der Architektur und Kultur des feudalen Japans inspiriert worden sind. Mit diesen zusätzlichen Szenen gibt es auch neue Charaktere und Figuren zu entdecken, darunter die Scherbenbinderin Miriam, Shogun oder Onna-bugeisha sowie einen gigantischen Riesenkäfer oder ein mythisches Dämonenross als Reittier.

Ebenso könnt ihr erstmals in einem „Kingdom“-Spiel neben dem Einzelspieler-Modus auch in einer kooperativen Multiplayer-Variante zusammen mit einem Freund, entweder lokal oder online, in einem Splitscreen spielen. Das Spiel ist in deutscher Sprache verfügbar, optische Einblicke gibt es im folgenden Trailer.