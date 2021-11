Per App und im Web: Annahme von Paketen verweigern

In den kommenden Wochen dürften wieder besonders viele Pakete von A nach B geschickt werden. Wenn ihr B seid und ein Paket gar nicht mehr wollt, dann gibt es jetzt bei DHL eine neue Funktion. Nach dem Login könnt ihr in der Weboberfläche oder auch direkt in der Post & DHL App (App Store-Link) die Annahme eines Pakets verweigern.

Eine durchaus nützliche Funktion für Situationen, die auch ich schon erlebt habe. Wenn man beispielsweise etwas online bestellt hat und dann doch wieder stornieren wollte, das aber aus irgendwelchen Gründen nicht mehr funktioniert und das Paket trotzdem auf die Reise geht.

Besonders praktisch ist es natürlich, wenn man nicht Zuhause ist, wenn das Paket kommt: So spart man sich und dem DHL-Engel ein wenig Arbeit. Dieser muss erst gar nicht bei euch anhalten und klingeln, ihr müsst das Paket möglicherweise nicht erst bei einem Nachbarn oder in der Packstation abholen.