Twinkly Lichterkette: Mit HomeKit und 25 Prozent Rabatt

Wann genau man den Weihnachtsbaum aufstellt, darüber kann man viel diskutieren. Manche kümmern sich bereits in der Adventszeit darum, bei anderen wird er erst kurz vor dem Fest aufgestellt. Klar ist: So langsam darf man sich Gedanken rund um den Baum machen.

Falls bei euch noch eine smarte Lichterkette auf dem Wunschzettel steht, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit gekommen, zuzuschlagen. Im Rahmen der Black Week verkauft Click-Licht.de seine Twinkly-Produkte nämlich mit einem Rabatt von 25 Prozent. Das leider nicht ganz vollständige Sortiment könnt ihr auf dieser Aktionsseite finden.

Meine Empfehlung gilt der RGBW-Lichterkette für 134,99 Euro, hier landet man mit dem Gutscheincode BLKTWINKLY25 bei einem Endpreis von 101,24 Euro (zum Produkt). Die Outdoor-geeignete Lichterkette hat eine Länge von 20 Metern und 250 LEDs, die Länge der Zuleitung beträgt 2,50 Meter. Das etwas längere Modell mit 400 LEDs ist bei Click-Licht.de leider aktuell nicht lieferbar. Wie viele LEDs euer Baum benötigt, könnt ihr übrigens sehr einfach auf der Twinkly-Webseite ausrechnen lassen.

Diese Vorteile bietet die RGBW-Variante von Twinkly

Der Vorteil der RGBW-Variante liegt auf der Hand: Es können nicht nur bunte Farben dargestellt werden, sondern auch dezentere und sehr hübsche Weißtöne. So habt ihr alle Möglichkeiten, was die Auswahl der Szenen und Animationen angeht.

Die Steuerung erfolgt über die Twinkly-App, dort könnt ihr unter anderem euren fertig geschmückten Baum scannen und so perfekt zugeschnittene Effekte erstellen. Auch ein Timer lässt sich problemlos direkt über die App einrichten. Neu hinzugekommen ist am letzten Freitag die HomeKit-Unterstützung, mit der es ein leichtes ist, den Weihnachtsbaum in eine Automation oder Szene einzubinden oder einfach nur über Siri ein- und auszuschalten.

Damit hat Twinkly im Prinzip nur noch einen Kritikpunkt: Der Preis. Selbst die reduzierten 100 Euro sind natürlich eine Ansage – allerdings gibt es auf dem Markt kein Produkt, das den gleichen Funktionsumfang bietet. Und vielleicht habt ihr für die Lichterkette ja nicht nur in der Weihnachtszeit, sondern auch sonst eine Verwendung.