Mujjo: Black Friday-Sale mit 25 Prozent Rabatt auf alle Produkte

Die stilvoll-dezenten iPhone-Cases von Mujjo waren bei uns schon häufiger Bestandteil unserer Berichterstattung. Auch an meinem aktuellen iPhone 12 Pro kommt ein Full Leather Case des niederländischen Herstellers im Alltag sehr zufriedenstellend zum Einsatz. Doch nicht nur Leder-Backcases für alle aktuellen iPhone-Generationen gehören zum Portfolio des Unternehmens aus Venlo, auch MacBook- und iPad-Sleeves aus Leder und Filz, sowie praktische Smartphone-kompatible Handschuhe.

Gerade zum nahenden Wintereinbruch wird man sich der Notwendigkeit von wärmenden Handschuhen wieder ganz besonders bewusst. Mujjo bietet hier nicht nur die einfach und doppelt isolierten Touchscreen Gloves, sondern auch edle Leder- und Strickhandschuhe an. Besonders beliebt dürften aber die oben bereits erwähnten Full Leather Cases für die aktuellen iPhone-Modelle sein: Diese sind in mehreren Farben – Schwarz, Braun, Monacoblau und mehr – erhältlich und können auch in Varianten mit zusätzlichen Einschüben für Kreditkarten auf der Rückseite ausgewählt werden.

Sparen bei Ledercases für iPhone 11 und 12

Aktuell könnt ihr das gesamte Sortiment von Mujjo im Rahmen eines Black Friday-Deals zudem mit satten Rabatten erwerben. Wer also noch auf der Suche nach einem Nikolaus- oder Weihnachtsgeschenk ist, sollte sich jetzt im Webshop des niederländischen Zubehör-Herstellers umsehen. Der Code #25off muss nur während des Bestellvorgangs im Feld „Enter Promo Code“ eingegeben werden und wird dann automatisch angewandt. Er ist zwischen dem 21. und 29. November 2021 gültig.

Wer ein iPhone 12, iPhone 11 oder andere ältere iPhone-Generationen verwendet, kann zudem noch bis zum heutigen 22. November von einem Outlet Sale profitieren, bei dem 30 Prozent auf bereits reduzierte Outlet-Produkte spendiert werden. Dazu gibt man einfach den Code OUTLETBF21 während des Bestellvorgangs ein.