Prime Day Deals im Überblick: Die besten Fundstücke (9 Angebote)

Tausende Angebote liefert uns Amazon am Prime Day – da kann man schnell den Überblick verlieren. Für die kleinen, aber dennoch feinen Fundstücke haben wir diesen Artikel vorbereitet und aktualisieren ihn bis Dienstagabend mit immer neuen Schnäppchen. Habt ihr ein interessantes Angebot entdeckt, das nicht fehlen darf? Dann schreibt uns einen Kommentar!

Ausgewählte Angebote vom Prime Day im Überblick

Manfrotto Mini Stativ: Dieses kleine Stativ haben wir auch bei uns im Büro im Einsatz. Dank der kompakten Größe ist es ideal für unterwegs und meistens findet sich immer ein Tisch oder ein Schrank, auf dem es aufgestellt werden kann. Besonders praktisch sit die universelle Smartphone-Klemme, die wir auch an größeren Stativen einsetzen. Für 16,99 Euro ein tolles Werkzeug, das jederzeit einsatzbereit ist.

Manfrotto Mini Stativ (mit Universal Smartphone... Ministativ f und uuml;r CSCs und Smartphones; Smartphoneklemme inbegriffen, Gewinde: 0, 635 cm (1/4 und quot)

Meater+ Grillthermometer: Meiner Meinung nach gibt es kein besseres Grillthermometer. Der große Vorteil des Meater+ ist das kabellose Design. Das Thermometer misst zudem die Temperatur im Fleisch als auch im Garraum. So gelingen der nächste Braten oder auch Pulled Pork perfekt, egal ob auf dem Grill oder im Backofen. Natürlich hat das Meater+ auch eine App-Anbindung.

Marshall Stockwell II: Wer einen Bluetooth-Lautsprecher mit einem klassischen und hochwertigen Design sucht, der sollte sich dieses Modell ansehen. Wir haben vor einiger Zeit den stationäre Lautsprecher von Marshall getestet und waren durchaus angetan, den Stockwell II könnt ihr dank Akku auch unterwegs nutzen.

Philips Smart Connect Wake-up Light: Ihr wollt selbst bei geschlossenen Rollladen oder im Winter von einem Sonnenaufgang geweckt werden? Dann ist dieses Wake-up Light mit zahlreichen Extras eine interessante Alternative für euch. Über die zusätzliche App stehen weitere Funktionen bereit, so lassen sich beispielsweise Weckzeiten komfortabel einstellen.

SwitchBot: Dieses kleine Gadget ist schon irgendwie witzig. Mit der SwitchBot-App kann manuell oder per Timer ein kleiner Hebel gesteuert werden, mit dem wiederum ein ganz klassischer Schalter betätigt werden kann. Der Kreativität, was den Einsatzzweck anbelangt, sind hier keine Grenzen gesetzt. Mit dem optionalen SwitchBot Hub Plus ist sogar eine Sprachsteuerung via Alexa oder Siri möglich.

Blue Yeti: Ihr benötigt für euren Mac oder Computer ein gutes, aber nicht zu teures Mikrofon? Beispielsweise für gute Tonqualität bei der Aufnahme von Podcasts, Videos oder Konferenzen? Dann ist das Blue Microphones Yeti eine geeignete Waffe.

Vodafone Curve: Der GPS-Tracker mit eingebauter Mobilfunktechnik funktioniert anders als Apples AirTag vollkommen autonom, selbst im tiefsten Wald könnt ihr ihn aufspüren – sofern dort es dort Vodafone-Netz gibt. Inklusive 24 Monate Smart SIM Service zahlt ihr derzeit nur 59,90 Euro statt 89,90 Euro.

Philips UV-C Desinfektionstischleuchte: Ihr wollt Pilzen, Schimmel und Viren den Kampf ansagen? Das geht mit der Desinfektionstischleuchte von Philips. Das Teilchen hat mich leider nicht ganz so überzeugt wie die große Desinfektionsbox, aber vielleicht ist es ja trotzdem etwas für euch.