Primephonic: Apple übernimmt Streaming-Dienst für klassische Musik

Apple hat heute die Übernahme von Primephonic bekannt gegeben. Primephonic ist ein renommierter Streaming-Dienst für klassische Musik, der ein Hörerlebnis mit einer speziell für klassische Musik optimierten Such- und Browse-Funktionalität, erstklassiger Audioqualität, handverlesenen Empfehlungen von Experten und Expertinnen und umfangreichen kontextbezogenen Details zu Repertoire und Aufnahmen bietet.

In den kommenden Monaten erhalten Fans von Apple Music Klassik ein ganz spezielles Erlebnis mit den besten Funktionen von Primephonic, darunter bessere Browsing- und Suchfunktionen nach Komponisten und Repertoire, detaillierte Anzeigen von Metadaten klassischer Musik sowie neue Funktionen und weitere Vorteile.

Oliver Schusser, Vice President of Apple Music and Beats bei Apple:

„Wir lieben klassische Musik und haben tiefen Respekt vor all ihren Formen und Primephonic hat sich zu einem Favoriten unter Klassik-Enthusiasten entwickelt. Gemeinsam bringen wir großartige neue Eigenschaften der klassischen Musik auf Apple Music und in naher Zukunft werden wir ein ganz besonderes Erlebnis für klassische Musik anbieten, das wirklich das beste der Welt sein wird.“

Thomas Steffens, Mitbegründer und CEO von Primephonic:

„Das Beste von Primephonic den Abonnenten von Apple Music zur Verfügung zu stellen, ist eine großartige Entwicklung für die Musikindustrie im Klassikbereich. Die Künstler lieben den Primephonic-Dienst und das, was wir im Bereich der klassischen Musik geleistet haben und jetzt haben wir die Möglichkeit, uns mit Apple zusammenzuschließen, um Millionen von Hörern das absolut beste Erlebnis zu bieten. Wir können klassische Musik in den Mainstream bringen und eine neue Generation von Musikern mit der nächsten Generation von Zuhörern verbinden.“

Gordon P. Getty, ein Hauptaktionär von Primephonic:

„Primephonic wurde gegründet, um sicherzustellen, dass klassische Musik auch für zukünftige Generationen relevant bleibt. Primephonic und Apple können gemeinsam diese Mission verwirklichen und die klassische Musik einem weltweiten Publikum zugänglich machen.“

Primephonic ist in seiner aktuellen Form ab dem 7. September nicht mehr verfügbar. Apple Music plant im nächsten Jahr eine eigene App für klassische Musik auf den Markt zu bringen, die die von den Fans geschätzte Benutzeroberfläche von Primephonic mit zusätzlichen Funktionen kombiniert. In der Zwischenzeit erhalten derzeitige Primephonic-Abonnenten und Abonnentinnen Apple Music sechs Monate lang kostenlos. Sie bekommen damit Zugang zu Hunderttausenden, in Lossless und hochauflösendem Audio aufgenommenen, Klassik-Alben sowie zu Hunderten von Klassik-Alben in Apple Musics 3D-Audio-Format, zu denen regelmäßig weitere neue Alben hinzukommen.