Pro Display XDR: Apple lässt Ständer für Dual-Display-Nutzung patentieren

Als Apple seinen Nachfolger-Monitor für das Thunderbolt Display, das Pro Display XDR, vorgestellt hat, waren nicht wenige überrascht, dass man neben dem Display selbst auch den Pro-Monitorständer für satte 1.099 Euro hinzukaufen konnte. Nur mit diesem kann das Display in Höhe, Neigung und Ausrichtung verstellt werden.

Nun hat Apple ein Patent für einen weiteren Monitorständer für das Pro Display XDR zugesprochen bekommen. Damit sollen sich zwei Displays nebeneinander nutzen lassen. Apple hatte das Patent bereits im Jahr 2019 beantragt. Die Begründung lautete seinerzeit wie folgt (via 9to5Mac):

„Konstrukteure von Computergeräten möchten häufig die Positionierung eines Computermonitors oder eines ähnlichen Bildschirms in der Höhe und Ausrichtung steuern, die für die Bedürfnisse des Benutzers am besten geeignet sind. Mit einem Ständer kann der Bildschirm so positioniert werden, dass er sich an Benutzer und Schreibtischoberflächen unterschiedlicher Höhe, Größe und Haltung anpasst. Der Ständer ermöglicht es dem Benutzer, den Monitor mit geringem Aufwand zu verstellen.

Verschiedene vorhandene Monitorständer bieten zwar die Möglichkeit, Monitore zu neigen, zu drehen und in der Höhe zu verstellen, doch gehen diese Funktionen oft auf Kosten der Bequemlichkeit und der natürlichen Handhabung. Bei vielen muss der Benutzer mit erheblicher Reibung oder Hysterese rechnen, was die Einstellung schwierig, umständlich und zeitaufwendig macht. Solche Probleme verhindern, dass der Ständer ein hochwertiges, zufriedenstellendes Benutzererlebnis bietet. Diese Probleme werden noch verschärft, wenn der Ständer mehr als ein Display tragen muss. Es besteht daher ein ständiger Bedarf an Verbesserungen von Ständern und Halterungen für elektronische Geräte.“