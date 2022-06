RTL+ Premium 3 Monate für nur je 7,49 Euro statt 14,97 Euro

Lineares Fernsehen gibt es bei mir so gut wie gar nicht mehr. Ich schaue mir nur noch ausgewählte Sendungen an, die ich aber später in der Mediathek starte, um mir die durchaus nervigen Werbeblöcke zu sparen. Da ich auch YouTube Premium abonniert habe und viele Sendungen auch bei YouTube zu finden sind, benötige ich das linear Fernsehen einfach nicht.

Falls ihr euch für Filme, Serien, Sendungen, Dokumentationen und mehr aus der RTL-Gruppe interessiert, gibt es jetzt ein spannendes Angebot. 3 Monate RTL+ Premium gibt es für je 7,49 Euro statt 14,97 Euro. In den ersten drei Monaten könnt ihr euch also 50 Prozent Rabatt sichern. Das Angebot richtet sich an Neukunden und Kundinnen, ehemalige Bestandskunden und Kundinnen können das Angebot aber auch wahrnehmen. Wer ein aktives Abo hat, kann von diesem Deal nicht profitieren.

RTL+ bietet Inhalte der folgenden Sender: RTL, Vox, RTLzwei, Nitro, NTV, RTLup, VOXup, Super RTL, Toggo plus, Now!, RTL Crime, RTL Passion, RTL Living, GEO Television.

Die Vorteile von RTL+ Premium

Als Gratis-User kann man nur auf kostenlose Inhalte zugreifen. Im Premium-Abo gibt es auch exklusive Premium-Inhalte. Zudem gibt es lediglich einen Werbesport vorab, HD-Qualität und Zugriff auf RTL+ Originals. Verzichten muss man im Vergleich zum Premium Duo Abo auf gleichzeitiges Streaming und Download von Inhalten.