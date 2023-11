Roborock S8 Pro Ultra: Einer der besten Roboter besonders günstig

Neben dem von mir genutzten Dreame L20 Ultra gehört der Roborock S8 Pro Ultra zur Spitzenklasse der Saug- und Wischroboter. Technisch nahezu auf Augenhöhe punktet Roborock mit der durchaus etwas ansprechenderen App. Verzichten muss man auf abgefahrene Extras, wie etwa die ausfahrbaren oder ablegbaren Wischpads.

Zudem war der Roborock S8 Pro Ultra zuletzt das deutlich teurere Geräte, denn der Roboter kostet regulär 300 Euro mehr als der Konkurrent von Dreame. Mit dem Start der Black Friday Woche ändert sich aber genau das, denn Amazon verkauft das Top-Modell von Roborock derzeit für 1.111 Euro (Amazon-Link) stat 1.499 Euro.

4,5 Sterne gibt es derzeit von den bisherigen Käuferinnen und Käufern bei Amazon und auch mein Kollege Frederick hat sich im Test überzeugen lassen. Im Fazit hält er unter anderem fest: „Der Roboter selbst navigiert zuverlässig und ohne Kollisionen durch euer Zuhause, die Saugkraft ist enorm und die Wischleistung gut. In Kombination mit dem RockDock, das jetzt auch das nasse Wischtuch nach der Reinigung trocknet, wird die Reinigungsarbeit automatisiert und ein manuelles Eingreifen minimiert. 1499 Euro sind viel Geld. Ob man für den Komfort so viele Euros auf den digitalen Tresen legen möchte, müsst ihr natürlich selbst entscheiden. Qualitativ gibt es aktuell nichts besseres.“

Auf den oben eingebundenen Screenshots seht ihr noch einmal, was euch in der Roborock-App erwartet. Hier muss ich als Dreame-Nutzer ganz eindeutig gestehen: Das sieht schon etwas aufgeräumter und übersichtlicher aus. Am Ende muss man bei einem solchen Gadget ganz klar sagen: Auch 1.111 Euro sind noch sehr viel Geld – aber manche von uns geben so viel auch jedes Jahr für ein neues Smartphone aus.