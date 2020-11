Satellite Plus: Zweit-Rufnummer mit Profilen einfach stummschalten

Wer Satellite (App Store-Link) der Düsseldorfer VOIP-Experten Sipgate noch nicht auf seinem iPhone installiert hat, der ist selbst schuld. Mit der kostenlosen App bekommt man pro Monat 100 Frei-Minuten und kann so auch ausländische Nummern in mehr als 50 Ländern ohne Kostenfalle anrufen.

Finanziert wird der Service von Satellite Plus, einem 4,99 Euro pro Monat kostenden Abo, das unter anderem eine Telefon-Flatrate bietet. Zudem gibt es in Satellite Plus aber auch einige zusätzliche Funktionen, von denen eine nun neu hinzugekommen ist: Profile für Erreichbarkeit.

Die sind besonders hilfreich, wenn man steuern möchte, wann man unter seiner Zweit-Nummer erreichbar sein oder nicht gestört werden möchte – ganz unabhängig von den Geräteeinstellungen, die ja für die normale Rufnummer gelten. So stehen für jedes Profil die folgenden Einstellungen zur Auswahl:

Spezifische Ansage und Klingelton für jedes Profil

und für jedes Profil Voicemail: Anruf direkt auf die Mailbox leiten / Nach 20 Sekunden auf Mailbox leiten

Anruf direkt auf die Mailbox leiten / Nach 20 Sekunden auf Mailbox leiten Nachricht nach Anruf: Deaktivieren / Nur Text auf dem Screen / Text auf dem Screen und Signalton

Deaktivieren / Nur Text auf dem Screen / Text auf dem Screen und Signalton Klingelton: Stumm / Anrufsignalisierung auf Screen ohne Ton / Anrufsignalisierung auf Screen mit Klingelton

Die Entwickler geben uns zudem die folgenden Hinweise mit auf den Weg:

Die Einstellung erfolgt nicht über einzelne Schalter – das fanden wir zu unübersichtlich – sondern über einen vierstufigen Slider. Der Slider deckt alle relevanten Kombinationen ab und ist deutlich intuitiver. In der Praxis erstellt man für die gewünschte Erreichbarkeit verschiedene Profile wie zum Beispiel “Urlaub”, “Meeting”, “Lasst mich in Ruhe” – und aktiviert sie bei Bedarf in den “Einstellungen”. In naher Zukunft werden wir den Nutzern auch diesen Schritt erleichtern und Profile automatisch aktivieren/deaktivieren.

Mit Siri Kurzbefehlen können schon jetzt intelligente Automationen erstellt werden, um den Wechsel zwischen den Profilen noch einfacher zu gestalten. Das ist aber noch nicht alles, denn auch hier soll Satellite Plus bald noch mehr bieten: „Neben der zeitlichen Steuerung der Profile wird es auch die ortsbasierte Aktivierung per GPS geben. Zusätzlich planen wir die Verknüpfung mit dem Kalender, um bei Terminen automatisch ein Profil zu starten.“