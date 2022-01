Saturn-Angebot bewahrt mich vor dem Strompreis-Schock

Ihr habt es ziemlich sicher schon mitbekommen: Strom ist richtig teuer geworden. Hart getroffen hat es vor allem Kunden einiger Günstig-Anbieter, deren Verträge gekündigt wurden. Mein Schwiegervater war beispielsweise Kunde bei Stromio und ist dann in die Grundversorgung der Stadtwerke Bochum gerutscht. Mit 60 Cent pro Kilowattstunde soll der Strom dort mehr als doppelt so viel kosten wie zu vor.

Und auch mir hat die ganze Strompreis-Entwicklung schon einige Sorgen bereitet. Da wir unseren Plugin-Hybrid in der Garage bei jeder Gelegenheit aufladen, verbrauchen wir in unserem 3-Personen-Haushalt pro Jahr rund 6.000 Kilowattstunden. Bei meinem aktuellen Anbieter habe ich Jahreskosten von rund 1.500 Euro. Es ist aber nahezu undenkbar, dass mein Preis von unter 25 Cent pro Kilowattstunde auch nach dem Ende der Preisgarantie am 31. März so günstig bleibt.

Das aktuelle Angebot von Saturn und MediaMarkt

Um auf Nummer sicher zu gehen, habe ich heute einen neuen Vertrag zur Stromlieferung bei Saturn abgeschlossen. In Kooperation mit EON oder der Tochtergesellschaft Eprimo gibt es das gleiche Angebot auch bei MediaMarkt, allerdings nur lokal im Handel und nicht online.

Generelle Aussagen sind natürlich schwierig, da die Tarife abhängig vom Wohnort sind. Wir bewegen uns zwischen 22 und 30 Cent pro Kilowattstunde und einem Grundpreis von 7 bis 15 Euro. Das genaue Angebot könnt ihr noch bis zum 31. Januar in eurem Saturn oder MediaMarkt anfragen.

Aktuell sieht meine Berechnung für ein Jahr wie folgt aus:

12 x 7,09 Euro Grundpreis + 6.000 kWh x 0,2911 Euro = Gesamtkosten von 1.831,68 Euro + Einkaufsgutschein

Obendrauf gibt es noch einen Einkaufsgutschein für MediaMarkt oder Saturn in Höhe von 100 Euro, ab einem Verbrauch von mehr als 5.000 Kilowattstunde sogar 120 Euro. Dieser ist bei mir bis zum 31. März 2023 gültig, da sollte sich also etwas mit anfangen lassen.

Unterm Strich zahle ich so zwar rund 25 Euro mehr pro Monat, aber die Zeiten haben sich definitiv geändert. Wie gut das Angebot bei MediaMarkt und Saturn ist, zeigt ein Blick auf das aktuell beste Ökostrom-Angebot laut Check24 bei Volkswagen Naturstrom Connect:

12 x 10,80 Euro Grundpreis + 6.000 kWh x 0,3989 Euro = 2.517,60 Euro

Ich kann auf jeden Fall etwas ruhiger schlafen. Wie es konkret bei euch aussieht, kann ich natürlich nicht sagen. Meine Checkliste für euch würde wie folgt aussehen: