Micro RPG: Rollenspiel im Miniformat kann im App Store vorbestellt werden

Micro RPG (App Store-Link) hat es in den App Store geschafft – endlich, darf man bei diesem Titel getrost verlauten lassen. Das Spiel wurde bereits im Jahr 2018 erstmals angekündigt und durchlief dann mehrere Testphasen, ehe es nun zum Vorbestellen im deutschen App Store gelandet ist.

Ein genaues Veröffentlichungsdatum wurde von Seiten des Zwei-Mann-Studios JoliYeti Games noch nicht genannt, das Gaming-Portal TouchArcade geht vom Ende dieses Monats am 26. Januar 2022 aus. Der Download von MicroRPG ist etwa 367 MB groß und erfordert iOS 11.0 oder neuer zur Installation. Laut App Store-Info gibt es bisher noch keine deutsche Lokalisierung.

Die Geschichte von Micro RPG ist schnell erzählt: Monster sind in ein Königreich eingedrungen und haben den Urlaub des Ritters ausgenutzt, um ihr Unwesen zu treiben. Es ist daher an Theobald, dem kleinen Bauer, das Land zu retten, indem man den Spaten gegen ein Schwert eintauscht und zur Legende wird. „Micro RPG ist ein rundenbasiertes Spiel, das Reflexe, Strategie und Glück kombiniert.Ein verfehltes Ziel oder eine falsche Wahl können tödlich sein“, so das Entwicklerteam.

„Der Kern dieser Erfahrung ist ein wirklich einfaches, aber lustiges Kampfsystem, das hauptsächlich auf Timing und ein wenig auf Strategie basiert, bei dem du eine Markierung auf einer sich drehenden Skala anhältst, um deinen Angriff auf die Feinde zu richten. Diese einfache Erklärung wird dem System jedoch nicht gerecht, denn es hat mehr Tiefe, als man auf den ersten Blick vermuten könnte. Der RPG-Teil der Gleichung kommt in Form von Ausrüstung, Waffen und zahlreichen Upgrade- und Fortschrittssystemen.“

So berichtet TouchArcade zur baldigen Neuerscheinung. Insgesamt gibt es fünf verschiedene Helden im Spiel, sowie zahlreiche Quests und Belohnungen, Waffen und Charaktere zum Freischalten. Bei Google Play war das Spiel bereits über ein Early Access-Programm verfügbar, wo es ohne großartige Werbemaßnahmen mehr als eine Million Downloads erreicht hat. Ein kleiner Trailer verdeutlicht euch das Gameplay noch einmal im bewegten Bild.