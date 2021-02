Schutzglas von Torras ist eine positive Überraschung

Eigentlich bin ich fest davon ausgegangen, dass Schutzgläser und das iPhone meiner Frau keine Freunde mehr werden würden. Nachdem sich der nächste Kandidat rund um den Jahreswechsel in die ewigen Jagdgründe verabschiedet hat, habe ich Anfang Januar nach ein wenig Stöbern auf Amazon zum Schutzglas von Torras gegriffen. Ein privater Kauf, bei dem ich einfach mal schauen wollte, was mich erwartet.

Aktuell nutzt meine Frau ein iPhone SE der zweiten Generation, also das Modell aus 2020. Torras verkauft hier zwei Schutzgläser samt dem dazugehörenden Zubehör für die Montage für aktuell 16,99 Euro (Amazon-Link). Der Hersteller bietet auch Schutzgläser, die zum Teil als Panzerfolie betitelt werden, für andere iPhone-Generationen an. Mit diesen habe ich bisher aber keine Erfahrungen gesammelt.

Montage gestaltet sich als ziemlich einfach

Drei Dinge sind mir bisher positiv aufgefallen. Zunächst einmal ist die Montage dank des mitgelieferten Applikators, das ist ein kleiner Plastik-Rahmen zur korrekten Ausrichtung auf dem Display, wirklich sehr leicht. Zudem liefert der Hersteller einen richtigen „Schaber“, mit dem man auch mal tatsächlich genug Druck ausüben kann, um Blasen unter dem Glas zu entfernen. Sonst liegt ja immer nur eine Plastikkarte bei, die sich schon beim Anfassen verbiegt…

Zudem kann positiv erwähnt werden, dass das Schutzglas zwar die komplette Front bedeckt, an den Rändern aber einen kleinen Hauch weniger breit ist als so manch anderes Glas. Dadurch wird verhindert, dass das Schutzglas von eng anliegenden Schutzhüllen nach oben gedrückt wird.

Einen echten Langzeiteindruck kann ich euch aktuell noch nicht liefern, nach einem Monat sieht das Glas aber immer noch aus wie neu, vor allem an den Kanten. Ich bin gespannt, ob das nach einem halben Jahr immer noch so aussieht – wobei Gebrauchsspuren beim Preis von 16,99 Euro für zwei Schutzgläser nach einigen Monaten durchaus in Ordnung wären.