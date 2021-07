Schutzhülle von EasyAcc für das iPad Air für nur 4,44 Euro erhältlich

Ihr habt ein iPad Air der vierten Generation und sucht noch nach einer passenden Hülle, die nicht nur das Glas, sondern auch die Kanten des Geräts schützt? Dann schaut doch mal bei Amazon vorbei.

Dort verkauft der bereits seit einigen Jahren bekannte Zubehör-Hersteller EasyAcc seine iPad Air Schutzhülle für nur 4,44 Euro. Für Prime-Kunden ist der Versand sogar kostenlos, da kann man wirklich nicht meckern.

Im Gegensatz zur Schutzhülle von Apple, die magnetisch am iPad-Rücken haftet, dafür aber die Kanten ungeschützt lässt, funktioniert die Hülle von EasyAcc etwas anders. Das iPad Air wird hier tatsächlich fest in die Hülle gesteckt, so dass auch die Kanten geschützt sind.

Alle Bedienelemente und Anschlüsse sind natürlich ausgespart, auch der Apple Pencil kann weiterhin zum Aufladen am iPad platziert werden. Als Material kommt Kunststoff und Kunstleder zum Einsatz. Aber wie gesagt: Der Preis liegt bei 4,44 Euro, wenn ihr euch für die Farbe Marineblau entscheidet. In anderen Farben ist die Schutzhülle mit Preisen von 9,99 bis 11,99 Euro aber immer noch recht günstig.