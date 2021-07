Hochwasser-Katastrophe: Tim Cook will mit Spenden unterstützen

Die verheerende Flutkatastrophe hat in vielen Teilen Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz enorme Schäden angerichtet und Menschenleben gekostet. Auch in den Nachbarländern der Niederlande, in Belgien und in Luxemburg gibt es Zerstörung, unbewohnbare Häuser und Menschen, die alles Hab und Gut verloren haben.

Im Zuge der Hochwasser-Katastrophe bilden sich derzeit viele Hilfsfonds und Anlaufstellen für Geld- und Sachspenden, um den Opfern und Rettungskräften unter die Arme zu greifen. Auch von Apple kam nun ein entsprechendes Hilfsangebot, das CEO Tim Cook am Freitag letzter Woche bei Twitter veröffentlichte.

Our hearts are with all those affected by the devastating flooding across Germany, Belgium and Western Europe. Apple will be donating to support relief efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) July 16, 2021