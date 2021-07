Flügelschlag: Strategisches Kartenspiel über Vögel erscheint morgen für iOS

Es ist immer wieder erfreulich zu sehen, dass es neben den ganzen Abo- und Freemium-Entwicklerteams auch noch solche gibt, die echte Premium-Anwendungen für iOS und Co. veröffentlichen. Mit Flügelschlag (App Store-Link) wird es in Kürze ein solches Spiel geben, das sich aktuell im App Store vorbestellen lässt und aller Voraussicht nach am 20. Juli 2021 zum Preis von 10,99 Euro für iPhones und iPads erscheinen wird. Für den Download sollte man iOS 13.0 oder neuer sowie etwa 509 MB an freiem Speicherplatz bereithalten. Auch eine deutsche Lokalisierung ist für Flügelschlag bereits vorhanden.

„Flügelschlag ist ein entspannendes, preisgekröntes Strategie-Kartenspiel über Vögel für 1 bis 5 Spieler. Jeder ausgespielte Vogel ermöglicht eine Kette mächtiger Kombinationen in einem deiner drei Lebensräume. Dein Ziel ist es, die besten Vogelarten in deine Naturschutzgebiete zu locken.“

Die iOS-Version ist eine offiziell lizensierte Ausgabe des Brettspiels, das unter anderem als „Kennerspiel des Jahres“ im Jahr 2019 ausgezeichnet wurde und in der physischen Fassung auch unter anderem bei Amazon erhältlich ist. In Flügelschlag verdingt man sich als Vogelliebhaber – Forscher, Vogelbeobachter, Ornithologen und Sammler – und versucht, eine Vielzahl an unterschiedlichen Vogelarten in die eigenen Naturschutzgebiete zu bewegen.

Ganze 170 liebevoll illustrierte und animierte Vogelarten

Gespielt werden kann die Neuerscheinung sowohl in einem Einzel-, als auch in einem Mehrspielermodus mit bis zu fünf Hobby-Ornithologen an einem Gerät. Insgesamt gibt es vier große Runden mit mehreren Zügen zu bewältigen, was die Spielzeit auf etwa 30 bis 45 Minuten anhebt, je nach Anzahl der Spieler. Ganze 170 Vogelarten wurden liebevoll illustriert, animiert und zudem mit echten Audioaufnahmen versehen. Auch ihre Fähigkeiten spiegeln das echte Leben wider: „Falken jagen, Pelikane fangen Fische und Gänse bilden Schwärme“, heißt es vom Entwicklerteam von Monster Couch.

Das Gameplay an sich ist allerdings kein schnelles und einfaches Vergnügen. Beim ersten Start empfiehlt es sich ausdrücklich, das vorgeschlagene Tutorial zu durchlaufen, damit man überhaupt versteht, welche Aktionen auszuführen sind und wie diese funktionieren. Ich hatte die Gelegenheit, Flügelschlag schon vor dem Release anzuspielen und war nach mehr als 15 Minuten, die ich mit der Einführung verbracht habe, bereits einigermaßen erschlagen von Aktionen, Punkten, Bonuskarten, Runden, Futter, Eiern und mehr. Hier braucht es definitiv jede Menge Zeit und einige Partien, ehe man sich in das sehr komplexe Gameplay eingearbeitet hat.

Schaut euch daher gerne abschließend den kurzen Trailer zu Flügelschlag an, um weitere Eindrücke dieses neuen Premium-Games zu bekommen. Auf der Website des Monster Couch-Teams gibt es auch noch die Möglichkeit, das Spiel in einer Version für Steam zu erwerben. Dort kostet Flügelschlag einmalige 19,99 Euro.