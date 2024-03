Shure MoveMic: Kabelloses Ansteckmikrofon vorgestellt

Der US-amerikanische Audiotechnik Hersteller hat seinen späten Einstieg in den Markt der kabellosen Ansteckmikrofone gewagt. Am Dienstag stellte das Unternehmen offiziell das MoveMic-System vor, das entweder als Einkanal- oder als Zweikanalmodell erhältlich ist und in Kombination mit der Shure-Motiv-App (App-Store-Link) auch ohne Receiver funktioniert. Das heißt, ihr könnt das MoveMic direkt mit dem iPhone verbinden und dann Ton aufzeichnen.

Die meisten kabellosen Ansteckmikrofone auf dem Markt funktionieren nur, wenn ihr sie mit einem passenden Receiver verwendet. Genau hier will sich Shure von der Konkurrenz abheben und hat mit dem MoveMic-System ein allerdings vergleichsweise teures Alternativprodukt geschaffen, das durch direkte Mikrofon-zu-Smartphone-Übertragung überzeugen möchte.

Shure MoveMic funktioniert ohne Receiver

Doch Achtung: Ohne Receiver funktioniert das MoveMic tatsächlich nur, wenn ihr es mit der Shure-Motiv-App (App-Store-Link) verwendet. Wollt ihr euer Audio mithilfe einer anderen App aufzeichnen, braucht es den zur Serie gehörenden MoveMic-Revceiver, der für 229,00 Euro (Amazon-Link) separat erhältlich ist.

Die Einkanalausführung des MoveMics, MoveMic One, bekommt ihr für 289,00 Euro (Amazon-Link). Das MoveMic Two, also das Zweikanalmodell, ist für 399,00 Euro (Amazon-Link) erhältlich.

Shure MoveMic bietet dezentes Design

Die MoveMics sind in ihrem Design sehr dezent und so gestaltet, dass ein großer Teil des Mikrofons unterhalb der Kleidung verschwindet, wenn man es richtig anbringt. Zudem sind die Mikrofone IPX4-zertifiziert und halten somit leichtem Spritzwasser, darunter auch Regen, stand.

Die MoveMics haben einen Frequenzbereich von 50Hz bis 20kHZ. Zudem könnt ihr euch mit dem Mikrofon bis zu 30 Meter von eurem gekoppelten Gerät entfernen, da dieses eine entsprechende Reichweite besitzt. Die Akkulaufzeit wird vom Hersteller mit acht Stunden Aufnahmezeit pro Mikrofon angegeben. Das mitgelieferte Ladecase soll zwei weitere volle Aufladungen schaffen und die Akkulaufzeit somit entsprechend verlängern.

Die Alternativen

Verglichen mit der Konkurrenz sind die MoveMics wie erwähnt deutlich teurer. Das Rode-Wireless-Go-II-Set, bestehend aus einem Zweikanalmikrofonsystem und passendem Receiver, bekommt ihr bei Amazon aktuell für 288,00 Euro. Das Set von DJI MIC gibt es für aktuell rund 247 Euro. Allerdings sind sowohl das Rode Go II als auch die DJI Mics optisch deutlich auffälliger. Wer es subtiler mag, könnte daher mit dem Shure MoveMic eine passende Alternative gefunden haben.