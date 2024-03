Anker MagGo Qi2 Ladepad mit 15 Watt ausprobiert

Mit Qi2-kompatiblen Ladegeräten könnt ihr euer iPhone mit 15 Watt besonders fix aufladen. Neue Produkte mit Qi2 entern den Markt und Anker hat auf dem MWC eine Ladung neuer Geräte vorgestellt. Mit dabei ist das einfache Qi2 Ladepad, das ihr in Weiß und Schwarz für jeweils 29,99 Euro (Amazon-Link) kaufen könnt.

Zum Qi2-Standard gehört auch Support für MagSafe. Euer iPhone hält demnach magnetisch am Ladepad und fällt so schnell nicht ab. Das 150 Zentimeter lange USB-Kabel müsst ihr an einem Ladegerät mit mindestens 20 Watt anschließen, um von der Schnellladung profitieren zu können. Ihr könnt das Ladekabel auch mit einer Powerbank oder mit einem MacBook verbinden.

Anker MagGo Qi2 Ladepad lädt doppelt so schnell

Mit einem Qi2-Ladegerät könnt ihr euer iPhone fast doppelt so schnell aufladen, bei Qi war bisher bei 7,5 Watt Schluss. Das Ladepad selbst verfügt über ein hochwertiges Aluminiumgehäuse, das insgesamt mit 12 Millimeter deutlich dicker ist, als Apples MagSafe Ladekabel mit 6 Millimeter Dicke. Dafür ist das Ladekabel beim Anker Ladegerät 50 Zentimeter länger. Was das Gewicht angeht ist das MagGo Qi2 Ladepad von Anker mit 94 Gramm ein Schwergewicht, das Ladepad alleine wiegt rund 80 Gramm. Apples Ladepad kommt nur auf 40 Gramm.

Die Aufladung mit dem neuen Anker MagGo Qi2 Ladepad funktioniert zuverlässig und durch die Aluminiumlegierung wird entstehende Wärme optimal abgeleitet. Mit der ActiveShield 2.0 Technologie wird die Temperatur mehr als 3.000.000 Mal pro Tag überwacht und mit der Qi2-Zertifizierung ist das Ladegerät mit zahlreichen Smartphones kompatibel, unter anderem auch mit dem iPhone 12 und neuer. Zusätzlich könnt ihr auf dem Ladepad auch eure AirPods aufladen.

Das Anker MagGo Qi2 Ladepad kostet 29,99 Euro und ist bei Amazon ab Lager erhältlich.

Anker MagGo magnetisches kabelloses Ladegerät (Pad), Qi2 Zertifiziert, 15W schnelles... Qi2-ZERTIFIZIERTES LADEN: Genieße sorgenfreies und ultraschnelles 15W-Laden dank Qi2-Zertifizierung, das all deine Ladebedenken löst.

EIN CLICK ZUR LADEPOWER: Mit starken integrierten Magneten kannst du mühelos die neuesten iPhones mit magnetischen Hüllen für ein problemloses und...