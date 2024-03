CleanMyPhone: Neue App räumt euer iPhone auf

Ihr kennt sicherlich die App CleanMyMac, oder? Das Programm scannt die Festplatte des Macs und spürt doppelte Fotos, nicht genutzte Dateien und mehr auf, die ihr im Nachgang löschen könnt, um Speicherplatz freizugeben. Mit CleanMyPhone (App Store-Link) bringt der Entwickler MacPaw nun eine ähnliche App für iPhone und iPad auf den Markt.

CleanMyPhone ersetzt die angestaubte App Gemini Photos, mit der ihr Duplikate finden konntet. Diese Funktion ist in CleanMyPhone integriert, zudem gibt es aber noch mehr praktische Tools. Die App ist in drei Bereiche aufgeteilt: Aufräumen, Ordnen und Netzwerk.

Doppelte Fotos löschen

CleanMyPhone scannt eure Fotobibliothek, was je nach Größe mehr als 10 Minuten in Anspruch nehmen kann. Die App sucht nach Duplikaten, unscharfen Bildern, Bildschirmaufnahmen, TikTok-Videos und mehr. Nach dem Scan könnt ihr selbst entscheiden, welche Daten ihr vom iPhone löschen möchtet. In jeder Kategorie könnt ihr auch händisch Fotos und Videos auswählen, die ihr löschen oder behalten wollt.

Fotos und Videos sortieren

Im Bereich Ordnen könnt ihr Fotos und Videos organisieren, als Favoriten markieren, in ein Album sortieren oder eine schnelle Verbesserung vornehmen. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz werden die Fotos gescannt und automatisch sortiert, wobei ihr die Ordnung nicht übernehmen müsst.

Mit CleanMyPhone die Internetgeschwindigkeit prüfen

CleanMyPhone macht einen Speedtest und zeigt euch an, wie schnell eure aktuellen Verbindung ist. Das funktioniert sowohl im Mobilfunknetz als auch im WLAN. Die Darstellung ist sehr schön und das Design gefällt mir.

CleanMyPhone kostet 30 Euro pro Jahr

Die neue CleanMyPhone App für iPhone und iPad ist ein Gratis-Download, allerdings kostet der Zugriff auf alle Funktionen 29,99 Euro pro Jahr. Ihr könnt die App 3 Tage kostenlos testen und die Funktionen ausprobieren. CleanMyPhone ist auch bei Setapp erhältlich.

Meine Einschätzung: Die App macht genau das, was sie verspricht. Ob für die gebotenen Funktionen 30 Euro angemessen sind, müsst ihr selbst entscheiden. Die Fotos-App selbst bietet im Bereich Medienarten zumindest eine Übersicht der verschiedenen Dateitypen wie Videos, Bildschirmfotos und mehr. Hier kann man auch händisch löschen. Fotos sortieren mit KI ist hilfreich, wobei auch die Fotos-App Ereignisse erkennt und vorschlägt. Der Speed-Test ist ein nettes Extra, wobei zahlreiche Apps die Geschwindigkeit kostenlos für euch messen. Da ich persönlich aus der App nicht ganz so viel Nutzen ziehe, würde ich keine 30 Euro pro Jahr investieren. Vielleicht ist das bei euch anders?