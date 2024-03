Tidal vereinfacht Abos: Alle Premium-Features jetzt im 10,99 Euro-Tarif

Der Musikstreaming-Dienst Tidal (App Store-Link) hat angekündigt (via DigitalTrends), die eigenen Abo-Tarife zu vereinfachen. Ab dem 10. April dieses Jahres sollen alle verlustfreien, hochauflösenden und räumlichen Audio-Inhalte in einem einzigen, werbefreien Abo für 10,99 Euro pro Monat zusammengefasst werden.

Nach diesem Datum werden die bestehenden HiFi- und HiFi-Plus-Abonnements von Tidal nicht mehr existieren. Bisher musste man für den Zugang zu verlustfreien Hi-Res- und räumlichen Audioformaten wie Dolby Atmos und Sony 360 Reality Audio 19,99 Euro pro Monat für Tidal HiFi Plus bezahlen. Mit diesem Schritt bewegt sich Tidal auf Augenhöhe mit Apple Music und Amazon Music, die ebenfalls alle ihre verfügbaren Inhalte in einem einzigen kostenpflichtigen Abonnement anbieten. Die Familien- und Studententarife von Tidal werden auch nach dem 10. April bestehen bleiben.

Tidal ersetzt MQA- durch FLAC-Format

Jahrelang war Tidal in der Lage, den 20 Euro-Monatstarif durch ein Streaming-Monopol im MQA-Format mehr oder weniger zu rechtfertigen. Im Jahr 2023 kündigte man jedoch an, die Musikbibliothek im MQA-Format schrittweise durch das Open-Source-Format FLAC zu ersetzen und damit eines der wenigen Alleinstellungsmerkmale gegenüber seinen größten Konkurrenten zu beseitigen. Tidal gibt an, dass der eigene hochauflösende FLAC-Katalog ab Dezember 2023 viermal so groß ist wie der MQA-Katalog und weiter wächst. Tidal erhält im Durchschnitt 200.000 neue hochauflösende Titel pro Woche.

Nachdem Tidal sein Angebot an Apple Music und Amazon Music angepasst hat, richtet sich der Fokus nun auf Spotify, das nach wie vor einer der einzigen Streaming-Dienste ist, der keine Optionen für verlustfreie, hochauflösende oder räumliche Audioinhalte bietet. Spotify hat wiederholt gesagt, dass ein HiFi-Tarif in Arbeit sei, aber bislang wurde kein Starttermin bekanntgegeben.