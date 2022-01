Siri denkt, ihr seid schon ein Jahr älter

Im Laufe eines Jahres werden so einige Fehler bekannt, die Apple unabsichtlich in seine Systeme einbaut. Der kleine Bug, der jetzt vom niederländischen Blog iCulture entdeckt wurde, ist im Vergleich zu manch kritischer Sicherheitslücke schon ein wenig amüsant. Siri denkt nämlich, dass viele von uns schon ein Jahr älter sind.

Probiert es einfach mal aus, wenn ihr in diesem Jahr noch keinen Geburtstag hattet: „Hey Siri, wie alt bin ich?“ In diesem Fall macht euch Siri ein Jahr älter, als ihr eigentlich seid. Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr in eurer Kontaktkarte euren Geburtstag eingetragen habt.

Was läuft schief? Siri berechnet euer Alter nur anhand des Geburtsjahrs. Das passt natürlich nicht, wenn ihr in diesem Jahr noch gar kein Geburtstag hattet. Der Fehler betrifft übrigens auch alle anderen Kontakte in eurem Adressbuch, für die ein Geburtsdatum eingetragen ist.

In Korea sieht die Sache noch ein wenig anders aus

Es hat zwar nichts mit Apple zu tun, trotzdem finde ich die Sache schon spannend. In Südkorea wird das Alter einer Person ganz anders berechnet. Dort ist man direkt 1 Jahr alt, wenn man geboren wird. Zudem werden alle Personen zum Jahreswechsel ein Jahr älter. Das bedeutet also: Wer im Dezember geboren wird, ist ein paar Tage oder wenige Wochen später bereits 2 Jahre alt. Glaubt ihr mir nicht? Es ist tatsächlich so.