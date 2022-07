Skullcandy Mod True Wireless: TW-InEars mit 7 Stunden Laufzeit und Bluetooth 5.2

Der bekannte Audio-Hersteller Skullcandy hat mit dem Mod True Wireless ein neues InEar-Modell veröffentlicht, das zu einem vergleichsweise kleinen Preis jede Menge Premium-Features bieten will. So gibt es unter anderem ein Multipoint-Pairing, das ein nahtloses und sofortiges Umschalten zwischen mehreren Geräten, unabhängig von Plattform oder Hersteller, erlaubt. So wird beispielsweise die Musikwiedergabe auf dem iPhone automatisch fortgesetzt, sobald die Videokonferenz auf dem MacBook zuende ist.

Das neueste True Wireless-Produkt von Skullcandy verfügt über speziell ausgewählte und professionell getunte Treiber, die eine hervorragende Soundqualität für alle Musikgenres, Podcasts undVideos liefern. Die neue Clear Voice Smart Mikrofon-Technologie nutzt künstliche Intelligenz, um Hintergrundgeräusche herauszufiltern und die Stimme des Sprechenden zu isolieren. So wird bei Anrufen und Videokonferenzen eine glasklare Klangqualität gewährleistet. Der konfigurierbare Stay Aware-Modus hilft zudem, den Pegel der Umgebungsgeräusche je nach Situation anzupassen.

Das sind die technischen Daten des Skullcandy Mod True Wireless:

Clear Voice Smart-Mikrofon

Multipoint Pairing: nahtlose und gleichzeitige Kopplung mit mehreren Geräten, unabhängig von Plattform oder Hersteller

Konfigurierbarer Stay Aware-Modus

Personalisierung mittels Skullcandy-App: Tastenanpassung und benutzerdefinierte Equalizer-Modi

Bis zu 34 Stunden Akkulaufzeit – längeres Hörvergnügen mit 7 Stunden Akkulaufzeit der Kopfhörer und 27 Stunden des Ladecases

USB-C-Schnellladegehäuse

Schnelladefunktion: 10 Minuten aufladen für 2 Stunden Hören

Bluetooth 5.2

Auto-On and -Connect

Schweiß-, Wasser- und Staubresistenz (IP55)

Integrierte Trackingfunktion über Tile

Die neuen Skullcandy Mod True Wireless sind ab sofort auf der EU-Website von Skullcandy in schwarzer Farbe verfügbar. Die Neuerscheinung kostet 59,99 Euro und kann alternativ auch bei Amazon zum gleichen Preis vorbestellt werden.