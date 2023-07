Smarte Fernseher mit integriertem Fire TV bereits ab 149,99 Euro

Falls ihr auf der Suche nach einem günstigen Fernseher seid, vielleicht für das Jugendzimmer, dann schaut doch mal bei Amazon vorbei. Dort werden die hauseigenen Fernseher mit integriertem Fire TV, die erst im Frühjahr vorgestellt wurden, zum Vorteilspreis angeboten.

Preislich ist das wirklich sehr attraktiv, denn die Preise starten bereits bei 149,99 Euro (Amazon-Link). Für diesen Preis bekommt ihr zwar nur 32 Zoll, aber immerhin. Fast schon etwas spannender finde ich die Fire TV 4-Serie, hier bekommt ihr beispielsweise ein 50 Zoll Modell für 329,99 (Amazon-Link) statt 599,99 Euro. Es sind jeweils auch andere Größen im Angebot erhältlich, klickt euch einfach auf die Produktseite. Die Preise gelten für Prime-Mitglieder.

Angebot Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-2-Serie HD-Smart-TV mit 32 Zoll (81 cm), 720p Fernsehen in HD – Erwecke Filme und Serien zum Leben, mit 720p-HD-Auflösung und Unterstützung für HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

All deine Entertainment-Inhalte an einem Ort – Fire TV ermöglicht schnellen Zugriff auf Live-TV, Videospiele und Musik. Außerdem kannst du über...

Angebot Wir stellen vor: Die Amazon Fire TV-4-Serie Smart-TV mit 50 Zoll (127 cm), 4K UHD Ausgezeichnete Unterhaltung in 4K – Mit Unterstützung für 4K Ultra HD, HDR10, HLG und Dolby Digital Plus werden Filme und Serien auf dem...

Lebensechte Bilder, die die Grenzen des Bildschirms sprengen – 4K Ultra HD und HDR10 sorgen für ein klareres und brillianteres Bild mit satteren...

Die Unterschiede zwischen Fire TV 2 und 4

Die Fire TV 4-Serie kombiniert 4K UHD-Auflösung mit HDR10 und HLG für kinoreife Bildqualität bei 4K-Serien und -Filmen. Mit der Alexa-Sprachfernbedienung für Fire TV lassen sich Inhalte ganz einfach finden, starten und steuern, aber auch Wetterbericht, Sportergebnisse und vieles mehr abrufen. Die Produktreihe umfasst Modelle mit 43-, 50- und 55-Zoll-Display und bietet ein vollständig integriertes Fire TV-Erlebnis, das kontinuierlich um neue Features, Smart-Home-Funktionen und mehr erweitert wird.

Die Fire TV 2-Serie ist in 32 und 40 Zoll erhältlich und bietet eine besonders preisattraktive Möglichkeit, Lieblings-Apps und Alexa in jedem Raum zu nutzen. Die Fire TV 2-Serie mit 32 Zoll bietet 720-HD-Auflösung, während das 40-Zoll-Modell über Full 1080-HD-Auflösung verfügt. Beide Modelle unterstützen HDR10, HLG und Dolby Digital Audio.

Was aus Apple-Sicht ganz spannend ist: Es ist auch eine Anbindung an HomeKit und AirPlay-Support mit dabei. Somit könnt ihr ganz einfach Inhalte von eurem iPhone, iPad oder Mac auf den TV-Bildschirm spiegeln. In Sachen Performance würde ich zur Serie 4 greifen, denn diese hat den gleichen schnellen Prozessor wie die High-End-Omni-Serie, die leider nicht reduziert ist.