Smarter Kohlenmonoxidmelder von Netatmo erhält Zertifizierung für Wohnmobile

Der smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo ist bereits seit einigen Monaten im Handel erhältlich. Pünktlich zum Start der Sommerferien gibt es jetzt eine interessante Information vom Hersteller: Der smarte Kohlenmonoxidmelder lässt sich noch vielseitiger Einsetzen. Er wurde mit der Zertifizierung EN50291-2:2019 für Freizeitfahrzeuge ausgezeichnet.

Dass sich Netatmo um diese Zertifizierung kümmert, kommt nicht von ungefähr. Immerhin sind viele Vans und Wohnmobile mit Brennstoffgeräten ausgestattet, etwa einem Gaskocher oder einer Standheizung. Zur Funktionsweise lässt uns Netatmo wissen:

„Der Smarte Kohlenmonoxidmelder von Netatmo misst den Kohlenmonoxidgehalt in Echtzeit – in einem Raum ebenso wie in einem Freizeitfahrzeug. Wenn Kohlenmonoxid festgestellt wird, warnt der Melder die Nutzerinnen und Nutzer mit einem 85-dB-lauten Alarm, damit diese ihre Wohnräume oder das Fahrzeug umgehend verlassen und Hilfe rufen können.“