ZDFmediathek unterstützt SharePlay: Gemeinsam On-Demand-Videos ansehen

Mit Apple SharePlay können alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen gemeinsam und gleichzeitig Filme und TV-Sendungen ansehen. Über FaceTime können Inhalte zusammen angesehen werden, das funktioniert natürlich mit Apple TV+, aber auch zahlreiche Drittanbieter unterstützen SharePlay in ihren Apps. Nun auch die ZDFmediathek (App Store-Link).

Alle On-Demand-Videos und Filme in der ZDFmediathek können nun gemeinsam über SharePlay angesehen werden. Dafür müsst ihr die Version 5.13 auf iPhone oder iPad installieren. Klickt euch gerne noch einmal in die entsprechenden Hilfe-Dokumente von Apple, um zu sehen, wie man eine SharePlay-Sitzung starten kann.

Abschließend die Frage an euch: Greift ihr öfters auf SharePlay zurück und schaut euch mit Freunden gemeinsam Videos, Serien und Co. an?