AirTag im Alltag: Verloren und wiedergefunden im Schwimmbad

War das der erste richtige Einsatz für meine AirTags? Auf jeden Fall hat mir der kleine Helfer von Apple am Sonntag das Leben etwas leichter gemacht. Ohne ihn wäre ich möglicherweise so richtig ins Schwitzen gekommen. Ein kleiner Bericht aus dem Alltag.

Vor zwei Tagen habe ich mich zusammen mit Frau und Kind auf den Weg ins Schwimmbad ins wunderschöne Herne-Wanne gemacht. Ein bisschen plantschen, ein wenig rutschen, dazu noch ein kleines Eis und jede Menge Spaß. Bis der Stress dann wieder losgeht: Kurz vor Ablauf der Badezeit mit Kind und Kegel durch Dusche und Umkleide.

In der Warteschlange vor der Kasse, wir mussten noch unsere mit dem Armband gekauften Eis nachbezahlen, wollte ich dann schon einmal den Autoschlüssel aus einer der beiden vollbepackten Taschen holen. Aber in welcher ist er denn nun? Pfiffig wie ich bin, habe ich die „Wo ist?“-App auf dem iPhone gestartet und wollte den Autoschlüssel so in einer der beiden Taschen lokalisieren. Aber: Das Signal war schwach, die genaue Ortung hat nicht funktioniert. Hätte ich doch die Batterie schon tauschen sollen?

Also erst einmal schnell bezahlt und draußen vor dem Eingang noch einmal genauer nachsehen. Dort die Überraschung: Nun hat das iPhone gar kein Signal des AirTags mehr erkannt. Da kann doch etwas nicht stimmen? Also schnell wieder hinein – und siehe da: Der Schlüssel ist nur fünf Meter entfernt, in Richtung der Service-Theke. Mit Hilfe des piepsenden AirTags war es dann auch nicht sonderlich schwierig, der netten Dame hinter dem Schalter zu beweisen, dass es unser Autoschlüssel ist.

Was habt ihr schon mit den AirTags erlebt?

Ein großes Dankeschön gebührt an dieser Stelle der ehrlichen Person, die unseren Autoschlüssel vermutlich in der Umkleide gefunden und dann beim Personal abgegeben hat. Ein kleines Dankeschön geht an Apple, denn ohne die „Wo ist?“-App hätten wir wohl erst beide Taschen komplett zerlegt, bevor wir im Schwimmbad nachgefragt hätten…

Nun bin ich gespannt auf eure Geschichten: Was habt ihr schon mit den AirTags erlebt? Haben sie euch im Alltag tatsächlich schon mal so richtig helfen können? Schreibt doch einfach eure Geschichte kurz in die Kommentare.