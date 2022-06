Nach 421 Tagen: Erster AirTag wünscht sich neue Batterie

Die Knopfzellen-Industrie dürfte sich vermutlich schon auf die kommenden Wochen freuen. Am 30. April 2021 hat Apple mit der Auslieferung der AirTags begonnen und mehreren Millionen der kleinen Dinge-Finder verkauft. Mittlerweile hat sich bei mir ein erster AirTag per Push-Mitteilung auf dem iPhone gemeldet und wünscht sich demnächst eine neue Batterie.

Apple hat vor der Veröffentlichung der AirTags versprochen, dass die Batterie mehr als ein Jahr lang hält. Das kann ich definitiv bestätigen, immerhin kam die Batteriewarnung erst nach 421 Tagen. Beim zweiten AirTag, den ich bereits am ersten Tag in Betrieb genommen habe, fehlt diese Meldung bislang.

Interessant ist: Apple meldet in der „Wo ist?“-Anwendung, dass „einige Funktionen nicht verfügbar sind“. In den weiteren Informationen dazu heißt es nicht unbedingt vielsagend: „Wenn die AirTag-Batterie fast leer ist, werden die Datenschutzeinstellungen vorübergehend angepasst und AirTag kann über Bluetooth verfolgt werden.“ Bisher habe ich keine echten Einschränkungen feststellen können und auch die Ortung via Ultrabreitband funktioniert noch problemlos.

Nun aber die Frage an euch: Wie steht es um eure AirTags? Habt ihr auch schon eine Meldung auf eurem iPhone erhalten? Oder habt ihr die Knopfzelle möglicherweise sogar schon ausgetauscht? Eine kleine Anleitung für den Austausch findet ihr direkt bei Apple.