Steckdosenwürfel für 17,58 Euro: Drei USB und drei Stecker im praktischen Format

Langsam aber sicher kann man sich wohl Gedanken darüber machen, wo man im Sommer Urlaub machen kann. Bei mir persönlich stehen die Zeichen gar nicht mal so schlecht, bereits in zwei Wochen soll es mit der Familie nach Büsum gehen, dort werden die Hotels ab dieser Woche geöffnet. Das passende Zubehör für eine Aufenthalt im Hotel gibt es heute bei Amazon.

Dort wird ein praktischer Steckdosenwürfel verkauft. Statt 21,99 Euro ist das Zubehör heute als Angebot des Tages auf 17,58 Euro reduziert. Dafür kommt ihr einen praktischen Cube, der insgesamt sechs Anschlüsse bietet.

Der 7,6 Zentimeter große Würfel bietet an drei Seiten herkömmliche Steckdosen. An der Oberseite sind drei USB-A-Anschlüsse zu finden. So können insgesamt sechs Geräte gleichzeitig mit Strom versorgt werden. Besonders praktisch: Es gibt zudem einen kleinen Ein-Aus-Schalter. Das Kabel, mit dem der Würfel selbst an die nächste Steckdose angeschlossen wird, ist 1,5 Meter lang.

Auf jeden Fall eine praktische Sache für Hotelzimmer und natürlich auch alle anderen Situationen, in denen es mal wieder zu wenig Steckdosen gibt. Nur eine Sache fehlt mir zum perfekten Gadget: Ich hätte mir zumindest einen schnellen USB-C-Anschluss gewünscht. Aber man kann ja nun nicht alles haben.