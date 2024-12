Strength+: Neue Peloton-App konzentriert sich auf individuelles Krafttraining

Im September dieses Jahres war die App vom Fitness-Anbieter Peloton, Strength+, erstmals in einer Testphase gestartet. Mit dem heutigen 5. Dezember ist die innovative Audio-Fitness-App nun offiziell für alle Nutzer und Nutzerinnen veröffentlicht worden – zunächst für iOS und in den USA.

„Die neue Peloton Strength+ App bietet eine effiziente und maßgeschneiderte Möglichkeit für aktuelle und künftige Mitglieder, ihr Training im Fitnessstudio flexibler zu gestalten – mit maßgeschneiderten Workouts, die auf individuelle Ziele, Vorlieben und verfügbare Geräte zugeschnitten sind, sowie mit mehrwöchigen, von Trainern geleiteten Trainingsprogrammen. Unabhängig davon, für welche Option sich ein Mitglied entscheidet, sind alle Workouts mit Audioanleitungen und Experten-Coachings für verschiedene, häufig verwendete Fitnessgeräte wie Kabelmaschinen, Langhanteln, Beinpressen, Beinstrecker, Kettlebells, Medizinbälle und vieles mehr verbunden. Die App startet mit Inhalten von den Trainern Rad Lopez, Andy Speer, Ben Alldis, Assal Arian, Rebecca Kennedy und Jermaine Johnson, zusammen mit informativen Leitfäden und den neuen Peloton Clips-Anleitungsvideos.“

So heißt es von Peloton zu Strength+ in einer Pressemitteilung. Die iOS-App für das iPhone und die Apple Watch steht bereits im US-amerikanischen App Store als kostenloser Download zur Verfügung (App Store-Link USA). Die Anwendung benötigt neben rund 105 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 17.5 oder neuer auf dem Gerät. Die Finanzierung erfolgt über ein Abonnement, das für 9,99 USD/Monat gebucht werden kann.

Zu den Kernfunktionen von Strength+ gehören laut Peloton:

Workout-Generator: Erstelle benutzerdefinierte Workouts, die auf bestimmte Ziele und Vorlieben zugeschnitten sind, einschließlich Muskelschwerpunkt, Trainingsdauer, verfügbare Ausrüstung und Erfahrungsniveau.

Von Experten geleitete Programme: Mehrwöchige Programme, die von den besten Krafttrainern von Peloton geleitet werden, bieten die ultimative Kombination aus Motivation, Anleitung und Ergebnissen.

Nahtlose Anleitung: Audiohinweise und Tipps durch Videodemonstrationen und In-Ear-Coaching helfen den Usern bei ihren Trainingseinheiten.

Detaillierte Fortschrittsverfolgung: Durch die Möglichkeit, die verwendeten Gewichte und Wiederholungen zu protokollieren, können User sehen, wie sich ihr Weg entwickelt und jeden Meilenstein auf dem Weg feiern. Die App lässt sich auch mit der Apple Watch verbinden, um den Fortschritt mühelos zu verfolgen.

Mit Clips fit fürs Fitnessstudio: Eine Bibliothek mit Anleitungsvideos für alles, von Übungsdemonstrationen bis hin zur Einrichtung der Geräte, stellt sicher, dass die User für jedes Training bestens vorbereitet sind.

Verwende dein eigenes Audio: User können ihre bevorzugte Audio-App nutzen und hören trotzdem die Anweisungen des Trainers, egal, was sie im Hintergrund abspielen lassen.

Wie eingangs bereits erwähnt, steht Peloton Strength+ zum offiziellen Release in den USA für iOS zur Verfügung. Zum Start bietet man dort auch eine begrenzte Anzahl an Einführungs-Mitgliedschaften zum Preis von lediglich 1 USD/Monat für die ersten sechs Monate an. Strength+ ist zudem ohne zusätzliche Kosten für All Access-, Guide- und App+-User verfügbar. Wann der neue Fitness-Dienst auch in Deutschland startet, wurde bisher noch nicht kommuniziert.