30 Watt USB-C-Ladegerät von Baseus für 7,99 Euro

Solltet ihr noch ein neues und besonders kompaktes Ladegerät für euer iPhone oder iPad benötigen, dann hat Baseus das passende Angebot für euch. Der Zubehör-Hersteller verkauft sein 30 Watt USB-C-Netzteil derzeit für 7,99 Euro (Amazon-Link). Um den reduzierten Preis zu erhalten, müsst ihr einfach den Coupon auf der Produktseite aktivieren.

Mit einer Ladeleistung von 30 Watt seit ihr gut aufgestellt, um iPhone und iPad schnell aufladen zu können. Für MacBooks wäre prinzipiell schon etwas mehr Leistung wünschenswert, für Notfälle kann man das kleine Ladegerät aber durchaus auch einsetzen.

Baseus wirbt damit, dass das USB-C-Ladegerät 45 Prozent kleiner ist, als übliche Netzteile mit einer Leistung von 30 Watt. Direkt überprüfen konnten wir das nicht, allerdings ist ein Detail besonders interessant: Der Stecker ist diagonal am Netzteil angebracht, was man so schon eher selten sieht. So steht er nicht über und das Gehäuse kann trotzdem sehr kompakt gestaltet sein.

Die Größe wird vom Hersteller mit 3,05 x 2,9 x 3,84 Zentimetern angegeben, das Gewicht mit nur 45 Gramm. Als Farbe steht ausschließlich Schwarz zur Auswahl, auch wenn auf Produktbildern noch andere Varianten zu sehen sind.