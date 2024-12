WhatsApp bringt neue “Schreibt”-Anzeige direkt in den Chat

WhatsApp (App Store-Link) hat eine kleine, aber nützliche Änderung eingeführt: Die bekannte “Schreibt”-Anzeige, die bisher unter dem Namen des Kontakts angezeigt wurde, wird jetzt direkt im Chatfenster sichtbar. Diese Neuerung soll die Kommunikation im Messenger noch intuitiver gestalten und ein besseres Chat-Erlebnis bieten.

Bisher konnte man sehen, ob der Gesprächspartner gerade eine Nachricht verfasst, indem man den Blick auf den oberen Bereich des Chats richtete, wo der Name des Kontakts angezeigt wird. Mit dem neuen Update erscheint die “Schreibt”-Anzeige jedoch direkt über der Textleiste, was sie deutlicher und leichter erkennbar macht. Besonders in Gruppenchats ist dies eine praktische Verbesserung, da es sofort ersichtlich ist, wer gerade aktiv eine Nachricht tippt.

Die Änderung wurde zunächst in der Beta-Version von WhatsApp getestet und erhielt viel positives Feedback. Nun wird die Funktion in Wellen weltweit ausgerollt. User, die die neueste Version von WhatsApp installiert haben, sollten die neue Anzeige bereits sehen können oder werden sie in Kürze erhalten.

Die direkte Positionierung der “Schreibt”-Benachrichtigung innerhalb des Chats minimiert Ablenkungen und sorgt für eine flüssigere Kommunikation. Es ist besonders nützlich, wenn man sich auf die Nachrichten eines Kontakts konzentriert und nicht ständig nach oben schauen möchte, um zu überprüfen, ob jemand gerade antwortet.

„Schreibt“-Anzeige kann man nicht deaktivieren

WhatsApp bietet keine Option an, um die „Schreibt“-Anzeige zu deaktivieren. Es gibt zwar ein paar Tricks, um die eigene „Schreibt“-Anzeige zu deaktivieren, allerdings sind das nur Umwege, die nur einmal helfen – unter anderem kann man vor dem Tippen den Flugmodus aktivieren. In der Praxis ist das aber eher umständlich als hilfreich.

Wenn die neue Darstellung bei euch noch nicht angekommen ist, stellt sicher, dass ihr die neuste App-Version aus dem App Store installiert habt.