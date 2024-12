appgefahren Adventskalender: 6. Türchen mit MyPostcard

Steht bei euch bald wieder ein Urlaub an? Oder wollt ihr in der Weihnachtszeit noch eine Grußkarte verschicken? Dafür gibt es im App Store natürlich eine App: MyPostcard. Und genau die stellt heute wieder einmal einen richtig guten Preis für unseren Adventskalender zur Verfügung.

MyPostcard darf natürlich auch bei uns nicht fehlen, wenn es in den Urlaub geht. Alleine in diesem Jahr haben wir zwölf Postkarten mit eigenen Fotos erstellt und an Freunde und Familie gesendet. Vor allem mein Sohn hat jede Menge Spaß daran, eigene Fotos auszusuchen und sich einen Text für die Karte auszudenken.

Aktuell kostet eine Postkarte in MyPostcard 3,49 Euro, wir buchen oft noch die Premium-Option für 50 Cent dazu. Mit enthalten ist natürlich die Briefmarke, was die Sache ziemlich interessant macht. Eine Briefmarke für den Versand einer Postkart von Spanien nach Deutschland kostet schon 1,65 Euro. Und die Postkarte muss man dann ja auch noch kaufen.

Um den Preis noch ein wenig zu reduzieren, kann man in MyPostcard auch Guthaben aufladen, dann gibt es einen Bonus von bis zu 35 Prozent. Und mit dem Guthaben kann man nicht nur Postkarten versenden, sondern auch Grußkarten, Audio-Karten, Poster oder Fotorahmen.

Und womit macht MyPostcard am meisten Spaß? Natürlich mit einem großen Display. Und damit ihr im nächsten Urlaub besonders viel Spaß habt, verlosen wir im 6. Türchen unseres Adventskalenders ein brandneues iPad Air mit 11 Zoll Display und 128 GB Speicher im Wert von 699 Euro. Obendrauf gibt es für den Gewinner und zwei weitere Personen noch 50 Euro MyPostcard-Guthaben.

So könnt ihr am Gewinnspiel teilnehmen

Wenn ihr das iPad Air und ein wenig Postkarten-Guthaben gewinnen wollt, dann müsst ihr bis um 23:59 Uhr die Antwort auf die folgende Frage an 6@appgefahren.de senden:

Wie viel Guthaben erhält man aktuell, wenn man das MyPostcard-Konto mit 50 Euro auflädt?

Das teuerste Lego-Set bei Proshop.de ist das Santiago Bernabéu Stadion. Das wusste auch Franziska P., die sich über eine 300 Euro Gutschein freuen darf. Insgesamt haben 2244 Personen teilgenommen.